幾乎到外地工作的人都會租屋，但租屋除了考量交通便利、生活機能與周遭環境之外，最重要的是安全，就有名女網在PTT發文表示，租房換鎖可以防止前房客進入自己的房間，還可避免房東擅自闖入，於是好奇問網友「大家租房子會換鎖嗎？」，貼文一出，就有網友說出可怕經歷。

這名女網友在貼文中說，有很多人剛租房子的時候會把鎖換掉，這樣就能增加隱私與保障安全，而且也常看到房東私自闖入房客房間的報導，才會問大家租房子的時候會不會換鎖

貼文一出，釣出不少受害網友說出恐怖經歷「某天下課發現房東在房裡看電視，就馬上搬家，+學會換鎖」、「剛出社會時頗窮，租了便宜房子，想說進大樓要用鎖，進每層樓前也有鎖，接下來進自己門也有鎖，本來以為這樣就安全，沒想到前房客不僅複製，還鑰匙還記下我的資料」。

也有網友建議「鎖防不住小人，對著門裝監視器比較有用」、「會買一個網路攝影機對門口」、「絕對要，承租人換鎖，完全無須經過房東同意」、「當然換啊，之前自己換成指紋鎖，用完還可以賣掉很好脫手」、「認真回，是『房間』的話，你除非換大門的防盜鎖之類的，我隨時都能1秒內開門進去…而且要看門的種類，通常不是雙層鐵門那種大門的話，防盜鎖也是有機會能秒開」。