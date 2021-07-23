近日美國空軍25架F-22猛禽戰機齊聚關島及其周邊地區，開展代號為「太平洋鋼鐵」的大規模聯合空戰演習，這是美國空軍有史以來動用F-22數量最多的一次演習。大陸軍事觀察家分析稱，美軍試驗新的「敏捷部署」作戰方式，就是為對抗遠端彈道導彈與巡航導彈的攻擊，探索未來「大國競爭」的新型作戰模式，未來不排除這次的演練行動會演變成為一種實戰行動。

《北京日報》指出，美太平洋空軍司令威爾斯巴赫上將在談到這次演習時對外表示，此次演習意圖展示美國空軍強大的戰略靈活性，並將繼續驗證「敏捷部署」作戰概念。大陸軍事觀察家杜文龍認為，「敏捷部署」是美軍提出的新式作戰概念，它具備靈敏、彈性、分散、快速等特點，這次在關島舉行「太平洋鋼鐵」聯合空戰演習，就是為了檢驗這種新型作戰模式的成效。

本次太平洋鋼鐵聯合演習演練以F-22突襲對方防空體系，癱瘓其雷達與防空導彈，然後再以F-15E戰機(圖)進行對地打擊。（圖／美國空軍)

在F-22癱瘓對方空防、F-15E實施對地攻擊後，再以C-130J運輸機搭載特戰部隊進行空降或者機降作業，對目標區形成地面佔領。（圖／美國空軍)

美軍此次集結25架F-22戰鬥機，是從夏威夷和阿拉斯加兩個方向，機動至關島及周邊地區的。今後，不排除美軍使用「敏捷部署」作戰概念，從塞班島、澳大利亞方向調兵向關島及周邊地區集結，採用「快打快收、快來快走」的方式，這也說明今後在關島地區的作戰彈性可能會很大。

報導說，「太平洋鋼鐵」聯合空戰演習不只是在關島的安德森基地進行，還有3個基地與關島方向相互聯繫和保障，讓關島及周邊地區形成了一個基地群效應。因此，顯見美軍擔憂周邊國家使用遠端巡航導彈和彈道導彈，對固定的關島目標發起大規模的火力打擊，美軍強大空中優勢將成為一堆廢鐵，因此必須以「靈敏、彈性、分散、快速」的數個概念，在關島及周邊地區試驗的新型作戰模式。

報導指出，除了F-22之外，美軍還派遣了10架F-15E戰機和兩架C-130J大力神運輸機參與演習。杜文龍分析稱，美軍這3款戰機運用是演習的最大看點，美軍意圖借此探索新型作戰模式，在未來大國競爭或者發動突擊行動時佔據作戰優勢。其中F-22主要目標就是為了打破敵方的防空體系，打掉雷達癱瘓其防空導彈，然後用F-15E戰機進行對地打擊。再以C-130J運輸機搭載特戰部隊進行空降或者機降作業，對目標區形成地面佔領。所以，這「三板斧」是這次演練的核心，如果發生兩國之間發生戰爭或突然的打擊行動，這次在關島及周邊地區的演練就可能演變成為實戰行動。

杜文龍認為，美軍目前在西太平洋地區動作頻頻，表面上看似乎在亞太保持強大的軍事存在，但實際上很難取得預期的作戰效果。美國在西太平洋地區的演練看起來很囂張，但是對方通過空天電一體的偵察體系，完全可以在短時間內連續對它所有的基地，以及艦船進行跟蹤和定位，它實際上是處在對方的火力打擊範圍之內。在平時，美軍有可能得到一個相對理想的分數；但戰時，它的各種保障體系、戰鬥體系可能根本就無法生存。因此美軍的「太平洋威懾計畫」，表面上在亞太地區能夠放大美國的軍事符號，但在實戰中美軍要想形成戰鬥效果的可能性非常低。