中央宣布全台3級警戒27日降為2級，台東熱氣球嘉年華活動暫定29日或31日在池上鄉牧野度假村首飛，由於活動場地未確定，不僅造成鹿野鄉、延平鄉反對聲浪，現在連池上鄉居民反彈，縣府表示未來活動場地仍未定案。

台東熱氣球嘉年華活動今年邁入第11年，受到疫情影響，今年舉辦與否備受關注，鹿野鄉長李國強及鹿野鄉民明確拒絕熱氣球活動，因此據傳熱氣球活動期間未來可能改在池上鄉升空，不少池上鄉親問「池上人、池上鄉親們、所有業者們準備好了沒？」。

池上鄉林姓居民指出，熱氣球嘉年華今年不辦，明年還是能夠辦，在疫苗覆蓋率與池上鄉民的施打率都還不足情形下，一定要辦在池上，若是鄉民染疫死亡，明年可能就無法再回來。他也建議疫情期間要賺錢，可以針對讓民眾繼續過正常生活前提下加強管制，畢竟在安全無虞情形下，鄉民有錢賺，同時也不用擔心疫情傳入。

鹿野鄉張姓農民怒批，舉辦熱氣球根本對當地農民毫無幫助，更坦言熱氣球活動攤位只給小農1個位子，「許多小農得輪流1個攤位，也很少人特地上鹿野高台買農產品，根本是去陪襯」，他說，攤位更訂定許多限制，他到了現場才發現只有他乖乖遵守，「其他攤位都攜帶大型耗電用品」，真是不懂為何縣府執意要辦。

對此，縣府交觀處長余明勳證實，的確接獲民眾不贊同舉辦的意見，不過，他進一步說明，既然國內防疫已警戒降至二級，熱氣球嘉年華活動將會舉行，確切防疫規畫仍需視中央新訂規範再作研擬。

據了解，依交觀處表示，日前已說明地熱氣球搭乘原則；熱氣球活動期間將以「台東縣民優先搭乘」，有條件採預約制（不開放現場報名）供民眾搭乘熱氣球繫留升空，並視疫情變化開放外縣市民眾搭乘，外縣市民眾需持黃卡作預約。