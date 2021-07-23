高端疫苗4大爭議曝光，國民黨痛批蔡政府一意孤行。衛福部食藥署日前宣布國產高端疫苗通過EUA，最快8月就可開打，但審查過程引發爭議，衍生不少質疑聲浪。國民黨今表示，高端疫苗的緊急授權，在滿滿的爭議中通過，陳時中部長都親口承認「高端疫苗沒有進行大規模人體試驗，難證明確效」。也因此國民黨整理出4大爭議，讓國人週知。

國民黨23日列出高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自 中國國民黨KMT臉書粉專）

國民黨今23日在臉書粉專表示，衛福部如今強勢通過，就是抓全民當白老鼠，要如何說服人民接種？衛福部欠人民一個答案。現在黨團歸納出高端疫苗的4大爭議，帶大家一次看。

國民黨23日列出高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自 中國國民黨KMT臉書粉專）

高端疫苗EUA審查全黑箱

「先進國家」緊急授權疫苗會議全程直播，我們政府只有一紙新聞稿，沒有錄影、沒有會議記錄、沒有實驗原始數據、沒有評估保護力，什麼都沒有就強渡關山。

食藥署署長吳秀梅批評民眾：不懂不要亂說

疫情涉及生命安全，誰想亂說？資訊公開，誰能亂說？蔡總統曾說「資訊越透明、防疫越有效」，吳秀梅署長領納稅人的薪水，卻是幫有疑慮的疫苗辯護，那誰幫人民把關？

國民黨23日列出高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自 中國國民黨KMT臉書粉專）

衛福部突襲撤換EUA審查委員逾半

衛福部不顧民意，強硬進行EUA審查，讓專家小組委員，中研院院士陳培哲憤而請辭，直指審查壓力來自蔡英文總統！後來更傳審查專家小組，有一半的委員遭到臨時撤換，護航高端通過EUA。

國民黨23日列出高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自 中國國民黨KMT臉書粉專）

審查標準是全球最低的「放水標準」

全球主流疫苗都至少做到三期期中試驗才通過緊急授權。高端疫苗沒有進行三期人體試驗，甚至二期試驗都沒有完成，而衛福部使用的「免疫橋接」，在國際上根本沒有得到認可，不但防護效力無法證明，未來甚至可能無法出國，種種風險，蔡政府仍然一意孤行。

國民黨23日列出高端疫苗4大爭議。（圖／翻攝自 中國國民黨KMT臉書粉專）

高端證券詐欺有前例！政府只輕罰3萬

去年11月24日，高端發布重訊，說馬來西亞有藥廠和高端簽定備忘錄，要預付150萬美元，向高端以最高每劑50美元、最多300萬劑的數量購買研發中的疫苗，合約金額最高可達1.5億美元。去年12月31日，高端又發布重訊，表示因為馬來西亞藥廠並未支付訂金，導致股價暴跌引發炒股疑慮，烏龍合約讓高端市值暴增27億，但是政府只開罰高端疫苗3萬元了事。

不過，對於疫苗今天傳出相關爭議，高端今日回應，疫苗生產從最前端的入料檢驗、製程中管控、到最終端成品放行，須完成超過百項嚴謹檢驗，始可放行；目前國內採購規畫的500萬劑的疫苗，均符合放行規格，後續將按供貨時程進行疫苗成品充填出貨。