東京奧運在今（23）日晚間舉行開幕儀式，因疫情關係現場未開放觀眾進場觀禮，但全球民眾都能透過轉播參與盛事；主辦國日本身為電玩動漫大國，把這個特點融入在各國選手進場的背景音樂中，19首經典電玩遊戲歌曲，讓不是電玩迷的人也聽了熱血沸騰。

而奧運進場順序會根據主辦國使用的語言來排序，這次採用片假名來安排進場順序，中華隊排序第104，前面是韓國隊、後面是塔吉克；此次開幕典禮有人數管控限制，因此參加開幕的人員共11名，選手有網球盧彥勳（男掌旗官）、舉重郭婞淳（女掌旗官）、輕艇激流張筑涵、游泳黃渼茜、體操丁華恬；職員方面為總領隊蔡辰威、聯絡官梁毅鵬（駐日代表處顧問）、體操教練蔡恆政、醫師林瀛洲、醫師林聖章、總幹事徐孝慈。

在中華隊進場前，義大利代表隊陣容龐大，隊員都穿著可愛連身裝扮出場；澳洲隊人數也相當龐大，男掌旗官是NBA球員米爾斯(Patty Mills)，隊伍中還有曾效力騎士的防守大將德拉維多瓦(Matthew Dellavedova)；而本來放棄參加奧運的幾內亞，在最後決定派出5位選手參賽，所以也出現在進場儀式中；俄羅斯則因為被禁賽兩年，所以全隊都必須以「ROC」的中立身份來到這次奧運，無法拿象徵的國旗，但在出場服裝上還是有些許俄羅斯元素出現。

中華代表團身著藍色外套和白色褲子進場，盧彥勳和郭婞淳一起拿著奧運會旗在行進揮舞，共計11位進場的人也都和原先報導的一樣，選手部份有盧彥勳、郭婞淳、張筑涵、黃渼茜、丁華恬；位於大洋洲的東加繼續派出他們的超人氣掌旗官陶法托夫瓦(Pita Taufatofua)，包含冬季奧運他已連續三屆擔任奧運掌旗官，上身打赤膊露出油亮精壯的肌肉出場，非常吸睛。

開幕典禮各國選手出場使用曲目，19首完整曲目如下：

勇者鬥惡龍〈序章：ロトのテーマ〉

太空戰士〈勝利のファンファーレ〉

時空幻境〈スレイのテーマ～導師～〉

魔物獵人〈英雄の証〉

王國之心〈Olympus Coliseum〉

超時空之鑰〈カエルのテーマ〉

空戰奇兵〈First Flight〉

時空幻境〈王都－威風堂々〉

魔物獵人〈旅立ちの風〉

超時空之鑰〈ロボのテーマ〉

音速小子〈Star Light Zone〉

Winning Eleven（足球遊戲）〈eFootball walk－on theme〉

太空戰士〈MAIN THEME〉

夢幻之星 〈Guardians〉

王國之心〈Hero's Fanfare〉

宇宙巡航艦〈01 ACT 1－1〉

尼爾〈イニシエノウタ〉

復活邪神〈魔界吟遊詩－サガシリーズメドレー2016〉

劍魂〈The Brave New Stage of History〉