因新冠肺炎疫情而延後1年的「2020東京奧運」23日晚間隆重登場，開幕式首度在無觀眾的方式下舉行，在日本德仁天皇與國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）現身後，接著日本國旗被退役運動員們護送入場，並隨著日本「靈魂歌姬」米希亞（MISIA）吟唱國歌〈君之代〉美妙歌聲中緩緩升起，不過她身上的那件七彩澎澎裙，也被日網友吐槽神似水果刨冰。

43歲米希亞以日劇《大和拜金女》中主題曲〈Everything〉一曲紅遍全球，精湛唱功備受肯定，她不僅是首位站上日本5大巨蛋舉辦巡迴演唱會的日本女歌手，近2年更在《紅白歌唱大賽》擔任壓軸演出，還曾受邀到大陸歌唱節目《歌手·當打之年》與蕭敬騰、徐佳瑩等實力派歌手比拚。不只在歌壇有相當高的成就，她更是積極參與社會活動，到非洲國家做公益，2017年還來台力挺同志遊行，可說是代表地主國日本站上奧運開幕式領唱國歌〈君之代〉的不二人選。

米希亞唱完國歌後，幼時曾歷經阪神大地震、因日劇《在世界的中心呼喊愛情》成名的36歲男演員森山未來，一身白衣獻上以「追悼」為主題的演出，緬懷因疫情喪命的人，接著現場眾人肅立默哀1分鐘。另外，知名歌舞伎演員市川海老藏也有登台表演，擔任傳遞日本文化的重要角色。