大陸江蘇省南京市一名男子購買了一輛要價390萬新台幣的BMW跑車，卻發現擋風玻璃破損，調閱監視器才發現是一名女童踩踏所造成，聯繫上家屬卻被回覆「幹嘛跟小孩計較」，誇張的情節在網上喧騰，不料真相竟讓人看傻了眼。

綜合陸媒報導，一名微博用戶上傳一支影片，內容指出，南京市一名男子日前大手筆購入BMW M4雙門跑車，要價新台幣約390萬元，但他卻發現剛買的新車擋風玻璃碎成蜘蛛網。

該名男子緊急調閱停車場的監視器，卻發現是一名年約7歲的女童逕自踩上跑車的引擎蓋，先出手狂敲車子，隨後又一躍而上開心地在上頭蹦蹦跳跳，才導致玻璃毀損。

該男氣得找上女童的家屬理論並尋求賠償，不料，女童的父親卻理直氣壯地回應，「小孩子又不懂事，你一個大人跟小孩一般計較幹嘛？那麼小的玻璃怎麼可能一碰就碎了呢？小孩那麼小，幹嘛跟小孩計較」。女童的父親態度跋扈不願溝通，誇張的回應在網上炸鍋，不少網友紛紛痛罵，「有什麼家長就有什麼小孩」。

沒想到，真相其實是這名擁有跑車的男子自導自演，包括影片中的女童、女童父親等全都是假的，一切都是演戲，據了解，該名微博用戶已經將影片刪除，且向網友道歉，「對社會造成了不良影響，我深感抱歉。」