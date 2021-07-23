Delta變種病毒肆虐，導致各地新冠肺炎確診人數激增，但輝瑞／BNT疫苗的保護效力似乎在下降。以色列衛生部22日表示，輝瑞／BNT疫苗對Delta變種的效力跌至39％，但仍能有效預防重症。

以色列根據6月20日至7月17日健康追蹤數據，發現輝瑞／BNT疫苗預防感染Delta變種病毒的效力從五月初至六月初的有效率逾94％降為39％。以色列當局並未透露接受研究的人數，但強調輝瑞疫苗仍能88％有效避免住院，以及91％有效預防重症。

以色列《國土報》則指出，健康追蹤數據大多是在疫情爆發熱點或長者較多的社群做檢測，年輕人和已接種人士很少被檢測，因此當局引用的數據可能會有誤差。

以色列新冠疫苗接種率居全球領先地位，國內57％人口已完成疫苗接種。近期Delta變種病毒擴散，確診人數的確回升，但仍遠低於今年初高峰期人數。

而另一項由英國衞生部資助的研究發現，如果相隔約8周施打輝瑞疫苗，或能產生更佳預防效果。研究指出，相隔8周施打第二劑，中和抗體的濃度會比僅隔3至4周高出一倍，亦有助身體增強長期免疫記憶，也許能提供更持久的免疫力。