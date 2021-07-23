颱風天騎車出門 女騎士遭廂型車撞上送醫後不治 21:442021/07/23 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 石門女騎士遭廂型車撞上送醫後不治（翻攝照片／戴上容新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烟花颱風來襲，石門區大雨轟炸。50歲郭女23日下午6時許，騎乘機車行經台二線（金山往石門方向）欲左轉至巷子內時，不幸遭對向24歲江姓駕駛的白色廂型車撞上，郭女連人帶車滑行50公尺遠，當場失去呼吸心跳，金山警方獲報趕赴現場，救護車將人送往淡水馬偕醫院救治，不幸於晚間7時許身亡，詳細肇事原因待警方調查釐清。 颱風未到樹先倒 台南家齊高中校樹橫跨馬路砸毀汽車 梧棲漁港買氣回溫釀群聚 周末人車降載只能千人進港 #廂型車 #撞上 #郭女 #時許 #金山 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄鴛鴦賊行竊失風 夫遭村民打死 屏檢聲押2人 17:542021/07/23 社會 慶欣欣鋼鐵工廠烈焰狂燒 兩個月內第4起工安意外 17:292021/07/23 社會 降級開放50人以下旅遊團 遊覽車上禁唱歌 15:002021/07/23 生活 澎湖陸空接力後送病患 高雄醫院手術搶救斷指 15:232021/07/23 社會 退休運將成焦屍 家屬悲慟相擁 04:102021/07/23 社會新聞 烟花颱風逼近 北市今晚7時關閉河川疏散門 11:472021/07/23 生活 屏東鴛鴦賊竊電線 夫遭活活打死 04:102021/07/23 社會新聞 三一東林宣佈導入德國奢華商務車 KLASSEN 搶攻頂級企業租賃市場 10:072021/07/23 汽車情報-汽車新聞 颱風烟花緩慢移動 全台傳出101件災情、累計疏散139人 15:532021/07/23 生活 退伍海軍凌晨路過偏僻高11 驚見騎士爆頭倒血泊 08:482021/07/23 社會 懷疑女友另結新歡竟當街剌死 男子遭判刑14年8月 16:532021/07/23 社會 社會熱門新聞 高雄鳳山觸電婦人亡 漏電原因找到了 - 社會 情侶沙灘忘情活春宮 正義哥拖鞋狠打野鴛鴦屁屁 - 社會 女兒踩爛390萬BMW 家長不認帳還嗆「不要計較」 結局逆轉 - 社會 巨球美魔女大戰少年仔1小時2回！下海原因好悲傷 - 社會 爆乳應召美魔女打5折賣 少年仔連戰兩回合警笑：真勇 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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