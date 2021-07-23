烟花颱風來襲，石門區大雨轟炸。50歲郭女23日下午6時許，騎乘機車行經台二線（金山往石門方向）欲左轉至巷子內時，不幸遭對向24歲江姓駕駛的白色廂型車撞上，郭女連人帶車滑行50公尺遠，當場失去呼吸心跳，金山警方獲報趕赴現場，救護車將人送往淡水馬偕醫院救治，不幸於晚間7時許身亡，詳細肇事原因待警方調查釐清。