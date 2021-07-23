宏匯廣場降二級後恢復正常營業 餐飲跟進新北禁內用 21:592021/07/23 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宏匯廣場降二級後恢復正常營業 餐飲跟進新北禁內用。（郭家崴攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月27日起至8月9日全國降至二級警戒，新莊宏匯廣場宣布自27日起恢復正常營業時間，周日至周四11時至21時30分；周五、周六11時至22時；另，配合新北市餐飲暫停內用政策，宏匯廣場將於烟花颱風過境後，持續提供「餐飲免入館安心帶服務」。 跟進中央指引 新竹縣宣布降級後餐廳可內用 防疫降二級 嘉義縣、市「順時中」開放餐飲內用 #餐飲 #宏匯廣場 #恢復正常營業 #27日 #11 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情警戒降級後 屏東縣開放餐廳內用 18:222021/07/23 生活 降二級開放內用 連鎖咖啡丹堤率先響應 14:122021/07/23 生活 27日降二級 SOGO恢復營業時間、遠百拉長1小時 18:572021/07/23 生活 雙北堅不開放餐飲內用 經部籲請兼顧民生配合中央 18:472021/07/23 財經 27日起賣場開放內用 全聯全台不跟進 18:002021/07/23 生活 降二級慢一周 麥當勞8月3日起開放內用 17:122021/07/23 生活 《觀光股》王品決配息約4.3元 應戰疫後餐飲新業態 12:342021/07/23 財經 下週警戒降級 賴清德：繼續嚴守通案性原則 不要放鬆 18:442021/07/23 政治 全台降二級 4大超商開放內用條件曝光 OK暫不跟進 19:202021/07/23 生活 桃園擬「順時中」 餐飲開放內用！規範再討論 16:212021/07/23 生活 7／27警戒調降二級 朱立倫籲振興經濟是重點 藍委喊現金最便利 14:362021/07/23 政治 生活熱門新聞 高端EUA過關台灣人想打嗎？最新民調出爐這選項一面倒 - 生活 烟花滯留暴雨猛灌 翡翠水庫水量卻狂掉剩70％ 原因曝光 - 生活 又有新颱風！「尼伯特」將生成 烟花加速晚上風雨最大 - 生活 AZ擋不住Delta病毒？醫揭最新研究數據 - 生活 「已故」颱風恐死而復活 超複雜天氣又添變數 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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