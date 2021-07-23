7月27日起至8月9日全國降至二級警戒，新莊宏匯廣場宣布自27日起恢復正常營業時間，周日至周四11時至21時30分；周五、周六11時至22時；另，配合新北市餐飲暫停內用政策，宏匯廣場將於烟花颱風過境後，持續提供「餐飲免入館安心帶服務」。