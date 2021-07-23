台灣民意基金會12日發布「瘟疫肆虐下的台灣人政黨認同」顯示，與過去3個月相比，民進黨政黨支持度銳減15個百分點，獲28.2％認同，國民黨認同者不動如山，民眾黨則異軍突起，獲15.6％支持。名嘴張宇韶則舉政大選研中心民調，稱游盈隆的民調根本是帶風向的政治民調。針對張宇韶的說法，游盈隆表示，張宇韶所說的每一點，都是子虛烏有，其中「做民調從來沒公布問卷樣本和數據」更是非常荒唐、荒謬的指控，近期他不排除對張宇韶提告。

游盈隆23日在臉書貼文表示，這會是他平生第一次按鈴申告嗎？一個多小時前，一位好友傳了一則新聞報導，內容是一位名叫張宇韶的人，在今天的一個直播節目《94要客訴》，強烈批判指責他。他仔細看了張宇韶的談話內容，發現全篇都是沒有事實根據的抹黑和謊言，歸納起來至少有六點，每一點都是子虛烏有，其中包括「做民調從來沒公布問卷樣本和數據」等等非常荒唐、荒謬的指控。大家只要上台灣民意基金會官網查詢就一目瞭然。

游盈隆接著表示，他自覺是一個治學嚴謹的學者，嚴以律己，寬以待人，這輩子從未興訟，按鈴控告過任何人。剛剛他經過深思後，也已經請教過幾位權威法界人士，為了他個人與台灣民意基金會的清譽，他將保留法律追訴權，近期不排除對張宇韶提告。

張宇韶在直播節目中稱，台灣民意基金會董事長游盈隆做民調從來沒公布問卷樣本跟數據，他判斷問卷題目一定是誘導式，更稱政大選研中心的全國民調抽樣達4717份，因此質疑游盈隆的全國性樣本才1072份，信度與效度大有問題。