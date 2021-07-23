白宮官員表示，美國將於23日向巴基斯坦運送300萬劑新冠疫苗。拜登政府承諾要在結束全球疫情方面發揮主導作用，並強調美國捐贈疫苗不附帶條件。 中國網友稱巴基斯坦為「巴鐵」，形容中巴長期牢固的盟友關係。

美國之音從白宮官員處獲悉，美國周五將通過「新冠疫苗獲取機制」對巴基斯坦捐贈3百萬劑莫德納（Moderna）新冠疫苗，疫苗將於週日抵達巴基斯坦。此前，美國已經向巴基斯坦捐贈了250萬劑莫德納疫苗。未具名的白宮官員表示，兩國的科學團隊以及法律和監管機構通力合作，以確保向巴基斯坦及時提供安全有效的疫苗。

白宮強調，美國分享這些疫苗不是為了獲得好處或爭取讓步。該官員說：「我們的疫苗不附帶任何條件。我們這樣做的唯一目標是拯救生命。」白宮官員說，美國在全球疫苗戰略方面處於世界領先地位，並表示這樣做不論從道義上，還是從全球公共衛生角度來看都是正確之舉，有益於公眾的安全和福祉。

美國除了向COVAX捐贈20 億美元外，還將購買5 億劑輝瑞疫苗，在今年內分發給非洲聯盟以及Gavi COVAX 高級市場承諾（the Gavis COVAX Advanced Market Commitment）所定義的92 個中低收入國家。七國集團隨後承諾在世界範圍追加捐贈5億劑疫苗。

白宮官員稱，美國的聲明展現了有史以來單個國家最大的疫苗購買和捐贈，以及美國人民幫助保護全世界人民免受新冠病毒感染的承諾。