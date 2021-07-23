美軍繼撤出阿富汗後，在伊拉克的作戰任務也將正式結束。據美國政治新聞網站《POLITICO》網站22日報導，美伊官員正進行最後確定，預計於2021年年底前，將美國在伊拉克的軍事任務，轉變為純粹的顧問角色。伊拉克外長也證實，即將達成美國「戰鬥部隊」撤離協議。

美國國務卿布林肯23日將接待伊拉克外長侯賽因。侯賽因接受美國之音獨家採訪時說，預計駐華府的伊拉克高級代表團將於當天與拜登政府就美軍撤出問題達成協議。他說：「我說的是（美國）戰鬥部隊，將不會留在伊拉克。但他們如何不留下、何時退出，與雙方商定的時間表以及技術問題和其他部隊安全相關問題有關。」

《POLITICO》引述美國官員及其他知情人士說，伊拉克總理卡迪米26日將造訪白宮，與美國總統拜登會面，官員們預計會後宣布相關計劃。消息人士則強調，這不構成美國撤軍，根據計劃，一些美國軍人會無限期地留駐當地。這些部隊會在打擊極端組織「伊斯蘭國」（IS）的戰鬥中，形成後勤和顧問支援，以及有關空軍、情報和監視的力量。

據報導，駐伊美軍現約2500人，整體人數可能不會有太大變化，但從現在到2021年底，留下的作戰部隊可能會重新部署，由專注於顧問任務的人員取而代之。