由中央社承接的國際影音串流平台預計於8月開播，其執行長人選近日經由中央社董事會通過，將由前福斯國際電視網大中華區董事總經理蔡秋安擔任。文化部長李永得表示，蔡秋安擁有豐富國際媒體經驗，尤其專精影視媒體，對執行長人選及開播相關事宜，文化部一切尊重中央社及團隊決定。

李永得曾在立法院喊話，若國際平台無在8月開播則要「提頭來見」，以示為國際平台負責的決心，此一喊話也讓開播日期成為外界矚目焦點。李永得表示，國際平台專責團隊目前幾乎都已經就位，基於媒體專業自理原則，宣布開播日期等細節就是由中央社及經營團隊處理。

蔡秋安曾就讀於中國文化大學英文系及美國密西根州立大學廣告學。過去曾擔任國家地理頻道台灣區行銷經理、國家地理頻道亞洲區副總裁暨台灣大陸地區總經理及福斯國際電視網大中華區董事總經理。其豐富國際媒體經驗，也是成為國際平台首位執行長的最佳助力。

國際平台分前導專案及為期4年、一年預算10億元的社會發展計畫。文化部去年7月先擇定公視執行前導專案，並預計於今年元旦開播，但因委託未經過董事會同意，引發外界批評此舉是傷害公視獨立性、並讓國際平台淪為大外宣，文化部便片面宣告終止委託，以此暫緩外界爭議，並於9月宣布由中央社承接前導專案。幾經波折，開播日期因此成未知數。

隨前導專案執行期限於今年3月屆滿，文化部也啟動限制性招標，尋找可承接4年計畫的執行團隊，最初首邀公視提案，然因審查委員會認為公視所提計畫未包含如設立專責經營團隊、專屬影音製播及辦公行政作業空間等，不符合基本標規，最終另由中央社提案通過。

李永得表示，就他了解，中央社是往「組國家隊」的方向組織專責團隊，凡有興趣、有能力將台灣故事說得好的媒體，都一起合作。針對國際平台自去年以來總有政府黑手伸進媒體等爭議，李永得表示，文化部在國際平台案中，所擔任的就是支援、協調角色，強調一切細節絕對「尊重媒體專業自理」。