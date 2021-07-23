美軍撤出阿富汗，當地局勢急速惡化，「塔里班」叛軍攻勢未止，阿富汗政府軍傳出已改變戰略，集中兵力保護首都喀布爾等重要城市，被迫棄守其他地區。而美軍為支援阿富汗政府軍，過去30天對塔里班發動了6次空襲，空襲任務大部分是由美國無人機執行。

知情美國及阿富汗官員透露說，政府軍的新戰略難免會讓塔里班奪得領土，但軍事上有其必要，可防止一些省會淪陷，有助阿富汗政府保護戰略領土及基礎設施。美國情報界之前曾評估，阿富汗政府可能在6個月內倒台。

美國參謀長聯席會議主席米利21日指出，上述戰略需放棄地區中心，以保護更多人口聚居的地方，例如喀布爾。他承認塔里班提升了「戰略勢頭」，目前已控制阿富汗四百多個行政區的大約一半，還正在向34個省會中的17個施加壓力，「一直試圖孤立主要的人口中心」。

另一方面，美軍22日對正在阿富汗南部坎達哈推進的塔里班的據點發動了兩輪空襲。美國官員透露最新的4次空襲，有3次的目標是摧毀落入塔里班手上的美國軍備，另外敵方部隊和人員也受到襲擊。美軍近來的空襲次數減少，過去30日只有6至7次，大部分是由無人機執行。

美國國防部發言人柯比22日表示，「最近幾天，我們發動空襲支援阿富汗國防軍和安全部隊（ANDSF）」，空襲行動由美軍中央司令部司令麥肯錫授權執行。他重申國防部長奧斯汀21日的聲明，即美國維持「協助阿富汗安全部隊及政府的承諾」。

阿富汗平民連日來聲稱目擊到美國軍機。但美國官員之前一直拒絕表示是否會向當地派遣長程轟炸機和「艾森豪號」航母打擊群，來支持阿富汗地面部隊，幫助保護撤離的美軍。

一名美國防務官員22日對美國之音說，最近的空襲是美國政府超視距戰略的一部分，「沒有全面出動。政策沒有改變。」軍事策劃人說，他們預計8月31日前按照美國總統拜登的命令完成撤軍。