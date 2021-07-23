美股本周一盤中雖經歷暴跌900點的驚人現象，甚至寫下去年10月以來單日最差表現，但隨著市場逐步消化歐美新一波疫情，以及高通膨、經濟成長恐觸頂等消息，美股逐步收復跌勢，周五(23日)開盤上漲31.76點、以34855.11點開出，隨後擴大至200點，美國半導體巨頭英特爾股價開低4%。

截至台灣時間23日晚間9點35分，道瓊工業平均指數上漲222.48點或0.64%、暫報35045.83點；標普500指數上漲18.86點或0.43%、暫報4386.34點；那斯達克指數上漲19.76 點或0.13%、暫報14704.35點；費城半導體指數下跌6.52點或0.20%、暫報3252.90點。

5大科技巨頭股價除亞馬遜下挫之外皆上揚，電動車大廠特斯拉股價下跌近1%、暫報642.91美元；台積電ADR股價下跌0.53美元或0.45%、暫報116.02美元；聯電ADR股價上漲0.020美元或0.21%、暫報9.45美元。美國半導體巨頭英特爾最新財報雖輕鬆贏過市場預期，但是其資料中心業務依然下滑，英特爾執行長季辛格 (Pat Gelsinger)坦言面對市場競爭有壓力，暗示AMD急起直追搶食資料中心業務，股價下跌2.39美元或4.27%、暫報53.57美元，

AMD股價則是下跌1%。

最新一輪財報公布，包括推特、SNAP等社群媒體營收都創近年來新高紀錄，推特甚至轉虧為盈，讓股價上漲超過1%，SNAP股價暴漲24%，臉書股價上漲近2%。

根據 Refinitiv 的數據，標普 500 指數的4分之1的成份股已經公布財報，預計第二季企業利潤增長將達到 76%，這是自 2009 年以來的最佳增長數據，而且是在通脹上升的情況下，利潤成長動能一直保持不變，預估今年第二季平均利潤率將達12.8%，高於歷史平均水準。