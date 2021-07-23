解封出遊，雲嘉南濱海國家風景區管理處送旅遊防疫安全包。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

疫情警戒標準降至第二級，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處推出旅遊防疫安全包，內有口罩、乾洗手液及益生菌海鹽漱口，將限量贈送給購買「養嘉湖口幸福公車」體驗套票之遊客以及於「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲團的粉絲互動中隨機送出。

口罩圖案以雲嘉地區觀光元素設計，更加入口湖遊客中心前那榮獲國際設計大獎「海將軍的頭冠」之圖騰，療癒又可愛，乾洗手液與益生菌海鹽漱口水來自觀光圈業者台鹽生技及北門洗滌鹽觀光工場，能給大家的雙手及口腔內外送上完整且安心的保護。

旅遊包以「白色雲嘉南」概念作外觀設計，重量尺寸輕巧易攜帶，硬殼設計能保護內容物，無論現有的防疫用品外，日後國內外旅遊時也能裝帶個人小物。

管理處處長徐振能表示，三級警戒觀光景點封閉期間，管理處辦理視訊觀光輔導工作坊課程，全力支援業者提升旅遊品質，7月28至29日辦理在地產物再創作工作坊，同時開放鹽工宿舍參觀供遊客參觀藝術作品；7月29日也將在北門出張所辦理食材、餐飲輔導工作坊。