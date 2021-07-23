氣象局指出，今晚至明天上半天受颱風外圍環流影響，雨勢仍明顯，中部以北、東北部地區及南部山區易出現局部大雨或豪雨。(摘自氣象局)

氣象局表示，原位於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓於今（23）日20時發展為輕度颱風「尼伯特」。（氣象局提供）

今年第8號颱風生成，中央氣象局指出，原位於硫磺島東南方海面的熱帶性低氣壓（TD10）於今（23）日20時發展為輕度颱風「尼伯特」，編號第08號（國際命名: Nepartak），預估路徑將往日本前進，對台灣無直接影響。目前太平洋海面上形成雙颱，分別為中颱「烟花」，以及輕度颱風「尼伯特」。

氣象局晚間20時颱風最新一報指出，中度颱風烟花（國際命名 IN-FA）今（23日）下午8時位置在台北東方約350公里之海面上，中心氣壓950百帕，近中心最大風速每秒40公尺，相當於13級風，以每小時14公里速度，向北北西進行。烟花颱風強度有稍增強且暴風圈有稍擴大的趨勢，暴風圈正逐漸進入台灣東北部近海，對北部海面、東北部海面及東南部海面構成威脅，北台灣山區附近3天累積雨量已超過350毫米以上。

受到颱風外圍環流影響，今晚至明（24）日台灣附近各海面風浪偏大，北部、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海並有長浪發生，沿海空曠處有強陣風，尤其今晚至明日基隆北海岸、宜蘭頭城、恆春半島、蘭嶼及綠島將有9至10級強陣風，請特別注意。

氣象局指出，今晚至明天上半天受颱風外圍環流影響，雨勢仍明顯，中部以北、東北部地區及南部山區易出現局部大雨或豪雨，在北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，其他地區也有斷斷續續短暫陣雨或雷雨。

氣象局晚上7時15分發布10縣市豪大雨特報，北部山區有局部豪雨以上等級降雨發生的機率，(氣象局)

氣象局晚上7時15分發布10縣市豪大雨特報，今晚至明日宜蘭縣及台北市山區、新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，台中以北及南投山區有局部大雨發生的機率，請注意。

明天各地高溫大約介於30至33度之間；東半部地區受颱風外圍環流沉降影響，東部及東南部地區有焚風發生的機率，花蓮縣縱谷，台東縣地區有出現36度以上高溫的機率。

颱風北上通過後，25日至30日天氣受西南風影響，25日、26日苗栗以南地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區則以為多雲為主，午後有局部短暫雷陣雨。