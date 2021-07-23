福原愛在微博一連發出多張照片，替東奧大陸隊加油打氣。（摘自微博）

福原愛月初離婚，隨即在微博發文，感謝大陸粉絲支持，讓外界猜想她正佈局要往大陸發展，23日間東奧開幕式，福原愛神隱多日後，又再度於微博發文，甚至發7張中華人民共和國隊照片，興奮：「中國隊來了！連口罩都是大紅色，使勁的找雯妹子（劉詩雯）沒找到，估計要集中比賽吧，找乒乓隊找到我眼睛都鬥雞眼了。」

福原愛先前神隱多日，23日晚間難得一口氣先連發3篇微博，熱情替大家加油，準時收看東奧開幕，表示：「等待中！一直期待China跟Japan，啥時候出來呢，原來大家都這樣期待我們的出來。」她一發文引來許多大陸網友熱烈回應：「想念愛醬」、「愛醬加油」，看來大陸粉絲仍相當力挺福原愛，看來福原愛有望重新在大陸復出開工。

而之前日本名嘴資深娛樂記者井上公造曾在電視節目上爆料福原愛已敲定替電視台擔任奧運桌球賽的球評，但至今仍未有任何一家日本電視台公布邀福原愛擔任桌球球評，看不到福原愛的身影，似乎是烏龍爆料，外界很關注福原愛接下來一舉一動。

福原愛離婚後形象重挫，復出消息一釋出，讓日本網友十分反感，怒轟福原愛別出來蹭東奧熱度，「就算她拿過獎牌，我也不想聽搞外遇的女人講解」，更有日本民眾認為奧運是以選手為主，屆時若福原愛轉播現身，勢必會模糊焦點。