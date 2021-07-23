《VOICE 3》朴秉恩。（八大提供）

韓國OCN電視台製作《VOICE》系列作品，收視屢創佳績，台灣八大電視自去年也跨國合作，以驚悚懸疑劇種開闢「OCN劇場」，今（23日）再宣布購入目前正在韓國熱播的《VOICE 4》，完整集結全系列作品。而《VOICE 3》幕後花絮中，李陣郁拼命要搶走大魔王手中的利器，緊張刺激的一刻，竟讓2人噗哧大笑。

由《屍戰朝鮮》朴秉恩所飾演的大魔王，一連串泯滅人性的作為，觀眾看得毛骨悚然，另一方面，喪失記憶許久的男主角李陣郁，將隨劇情發展回憶起小時候的往事，並與朴秉恩展開正面對決，只見李陣郁與朴秉恩扭打在地，就在一觸即發的緊張時刻，卻因為手中的刀沒有照著劇本設定「丟遠一點」，讓2人傻眼，朴秉恩甚至「啊」的叫出聲，下一秒雖然可見朴秉恩為了不重拍，趕快將刀子「補」丟出鏡，但兩人還是忍不住笑場，認命的NG重來。

朴秉恩分享拍攝《VOICE 3》的心得，他笑說：「在精神上有很累的地方，但為了表現角色，盡了最大努力。」李陣郁表示：「終於結束了《VOICE 3》的拍攝，是非常有趣又愉快的體驗，工作人員和演員們都辛苦了，也謝謝各位觀眾的支持。」《VOICE 3》明（24日）晚9點將在八大綜合台迎來最終回。