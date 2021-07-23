東京奧運開幕式在今晚準時登場，在日本知名的電玩遊戲配樂下，各國代表隊熱血進場。然而開幕式上不僅表演精彩，各國帥哥美女的高顏值也成為全世界網友討論焦點，其中哈薩克掌旗美女連口罩都遮不住的逆天美貌，也成為本屆開幕式的亮點之一。

東奧開幕式今晚盛大登場，在熱血的各國運動員入場環節中，一位連口罩也遮不住其逆天美貌的哈薩克代表隊金髮美女掌旗手，就成為網友熱議亮點，「這女旗手也太漂亮了」、「好像迪士尼公主」、「仙女就是長這樣吧」。

不久這位哈薩克美女的身分也被挖出，原來她是36歲哈薩克田徑運動員奧爾加雷帕科娃，不只外型亮眼，在運動場上也有傑出表現，曾贏得2005年亞洲室內運動會女子五項，並在2006年亞運會女子獲得七項全能金牌。

各國美女掌旗手成為奧運場上另一養眼風景。(路透)

拉脫維亞美女運動員們。(路透)

東加猛男陶法多夫亞已連續三屆擔任奧運掌旗手。(路透)

本屆奧運帥哥美女無數，高顏值好吸睛，不僅哈薩克美女掌旗手受到注意，巴基斯坦、科威特等美女掌旗手，甚至東加猛男掌旗官塔法托夫瓦全身抹油的健壯六塊肌好身材，也被全世界網友點名讚爆。其實這位東加猛男來頭不小，他在2016年里約奧運上，因為全身某椰子油赤裸上身秀出精壯身材，而一脫成名，也是首位出賽奧運跆拳道項目的東加選手。此次已是他第三次參加奧運。