華新持有東元持股達9.7％，成為東元第二大股東，23日參與股東會7席董事及1席獨董改選卻大爆冷門，華新法人代表高渭川未當選董事。華新董事長焦佑倫表示，他對東元現有經營團隊有信心，華新是否擔任東元董事不重要，華新不擔任東元董事，對雙方未來合作也不會有影響。

華新與東元策略聯盟，換股後，華新持有東元8％，華新1月下旬董事會決議斥資18億元，持續買進東元股票，截至東元股東會停止過戶截止日，華新持有東元股權增至9.7％。華新5、6月持續買入東元股票，截至6月17日持股比重拉高至10.77％，僅次於寶佳集團的第二大股東。

外界預期，華新法人代表高渭川雖與華新沒有淵源，但有華新全力相挺，可當選東元董事。然而電子投票扣除收購委託書重複計算部分，高渭川23日實際得票數只比電子投票增加10股，顯然華新最後將手中持股，全數投給與華新董事長焦佑倫及菱光董事長黃育仁均有私交的三商電腦董事長陳翔中，陳翔中繼出任東友及華新獨董後，也擔任東元獨董，外界歸屬華新在這次東元股東會改選，拿下1席獨董席。

焦佑倫獲知華新法人代表並未當選東元董事後表示，他對東元目前經營團隊有信心，華新是否擔任東元董事不重要，雙方合作也不會因此受影響。