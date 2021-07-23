餐廳內部。（台南市政府觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

餐廳內部。（台南市政府觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

餐廳外觀。（台南市政府觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

葫蘆埤景色。（台南市政府觀光旅遊局提供／劉秀芬台南傳真）

位於台南市官田區176市道旁的葫蘆埤自然公園，鄰近84快速道路，交通便利，臨埤而建風景優美，園區內唯一建築物2樓設有一餐飲空間，自2021年7月21日起至9月7日止辦理公開標租，歡迎想在湖光水色旁創業的朋友們，踴躍投標。

葫蘆埤自然公園是官田區重要的景點之一，亦在176觀光廊帶景點中占一席之地，區內除了菱波吊橋、環埤步道、展售館、古碑亭外，在展售館旁還有7米高大型磨石子溜滑梯及小型遊具，很適合閣家共遊，每年舉辦的「葫蘆埤自然公園童趣節」亦吸引了各地遊客前來。

台南市政府觀光旅遊局表示，本次標租的2樓餐廳，面積約165平方公尺，建築物使用類組為B-3組，可做餐廳、飲料店等場所，其中2／5的空間也可做為辦公室、K書中心、店舖等附屬使用。

餐廳西臨葫蘆埤、南與園區遊憩區毗鄰，屬園區之核心地帶，具發展潛力，標租底價2年8萬6300元，平均每月不到4000元，有興趣的朋友可至台南市政府觀光旅遊局行政資訊網公告中免費下載標案內容或電洽觀旅局瞭解。