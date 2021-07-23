高雄市19日晚間暴雨造成市區多處積水，39歲高姓女子徒步涉水行經鳳山區三民路郵局前時，突然遭電擊倒地，經送醫搶救後，裝上葉克膜續命，但仍在22日不治，高市府工務局23日2度邀集電機技師公會鑑定漏電源頭及原因，終於找到漏電源頭為三民路295巷口編號縣口043的路燈。

工務局表示，鑑定結果指向三民路與三民路295巷口路燈於2019年5月16日因地下纜線故障致不亮，後採架空線供電，但承包商未將原地下的纜線抽離，經過吊起事故路燈燈桿，發現原路燈基座的廢棄地下纜線有多處短路燒焦現象。

工務局進一步說明，高姓女子遭電擊的事發當日鳳山地區因豪大雨積水，致原地下廢棄纜線浸水而導電，且原路燈開關箱（原廢棄地下纜線開關）內的無熔絲開關呈現送電狀態，使該廢棄導線因積水產生漏電現象，不幸造成民眾感電事故，市府將追究路燈纜線架空後，未抽離地下纜線的承商相關責任。