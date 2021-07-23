62歲的綜藝大哥大胡瓜認為打疫苗是為了保護他人與自己，上周終於排到施打疫苗，除了手臂有點酸痛、紅腫外，並無其他不適，由於打的是莫德納，他也拿湯匙試看看是否有「莫德納手臂」，試到第5次還真的黏住，笑說「不知道是汗水還是副作用」。

胡瓜的妻子兼經紀人丁柔安表示，「當初得知可以打殘劑時，就替瓜哥跑了6家診所登記，上周終於排到打莫德納殘劑。」她也在上周完成AZ疫苗第一劑，完全沒有任何不舒服，也呼籲大家降到二級警戒之後，心情防疫不能降，戴口罩、勤洗手等防疫措施仍要做好做滿。這陣子宅家防疫，她跟胡瓜只能在家裡做伸展運動，如果降級希望能到公園等戶外散步透透氣。

胡瓜手上節目目前只有東森《醫師好辣》開工，已錄影2、3次，丁柔安大讚電視台分流跟隔間做得非常好；而胡瓜主持的民視外景節目《綜藝大集合》去年因疫情在棚內錄影1年多，今年因三級警戒暫停錄影已2個月，27日將降為二級警戒，是否準備開錄？民視表示：「降級會考慮錄影，會開始準備錄影作業。」

此外，降為二級警戒，中視《飢餓遊戲》確定下周恢復外景錄製，表示防疫會遵照政府規定，至於在哪出外景，目前都還在規劃中；台視表示《綜藝3國智》外景錄影作業一切依中央疫情指揮中心規定辦理，希望8月可以恢復作業。

TVBS則表示，《食尚玩家》預計8月第1周各線開始恢復錄影，除按疫情指揮中心規定戶外全程戴口罩，保持安全距離與勤洗手和消毒外，出發前所有人員提供3天內有效快篩證明。同時，目前企劃方向往人煙稀少或定點拍攝為主，減少外景隊與太多市民接觸，在室內享用外帶美食或自烹美食時，會在主持人間加入隔板確保安全。