東京奧運23日舉行開幕典禮，全球運動員磨拳擦掌準備為自己國家奪牌爭光，國外許多媒體做出各國奪牌預測，台灣舉重女神郭婞淳和空手道女將文姿云都被看好奪金；而台灣選手在奧運奪牌含「金」量頗高，金牌有2000萬元、銀牌700萬元和銅牌500萬元，以奪金獎金來看僅輸給新加坡（2800萬元）和印尼（2088萬元）。

據外媒《BEST SPORTS》最新公布的各國在奧運奪牌預測報導中，台灣被看好拿拿下2金、5銀和4銅的成績，舉重選手郭婞淳和空手道選手文姿云被認為能為中華隊摘金，但奇怪的是，世界球后戴資穎並未被列入摘金熱門。

而依據我國《國光體育獎章》中，奧林匹克運動會屬於一等比賽，金牌能獲得2000萬元獎金，銀牌和銅牌分別有700萬元和500萬元；若是以田徑、體操和游泳等項目奪牌，獎金還會再加碼50%，如果在上述項目摘金就能拿到3000萬元。

全球以新加坡金牌獎金最高，為100萬美元（約新台幣2800萬元），印尼則有74.6萬美元（約新台幣2088萬元），再來就是台灣的2000萬元，若以加碼項目奪金的3000萬元就是全球之冠；本屆奧運主辦國日本金牌獎金則是500萬日幣（約新台幣127萬元），棒球、游泳和高爾夫球等項目，協會有加碼獎金，但還是落後台灣一大截。