IHS Markit 周五(23日)公布美歐7月採購經理人指數（PMI）初值，其中在製造業方面，美國在新訂單加速成長與海外客戶需求增加，推升製造業PMI創下紀錄新高，不過歐元區則因供應鏈瓶頸未解、產能受限，導致其擴張力道降至2月以來最低。

IHS Markit表示，美國7月綜合與服務業PMI雙雙走低，分別降至59.7與59.8，各自創下4個月與5個月低點，顯現美國商業活動也有降溫跡象。不過製造業動能卻不減反增，PMI從6月的62.1升到63.1，創下該機構開始該調查以來的最高紀錄，不過IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）也警告，雖然美國製造業活動依然熱絡，但通膨壓力與供應限制，不論是勞工或原物料短缺，以及delta病毒都成為企業不確定性的最主要來源。

IHS Markit稍早還發布歐元區7月PMI，綜合PMI從6月的59.5續升至60.6，創下2000年7月最高，凸顯歐洲經濟在防疫限制措施鬆綁下持續成長，並推升歐元區商業活動以21年來最強力道擴張。

服務業PMI也從前一個月的58.3攀升到60.4，締造逾15年新高，為連續4個月增長。

威廉森指出，歸功於對抗疫情的限制措施逐漸解除，歐元區正享有夏季成長的榮景，並推升經濟以逾20年來最快速度增長。他指出尤其是服務業，目前正受惠於經濟解封和疫苗接種逐漸普及，帶動飯店與旅遊業快速復甦。

不過製造業PMI則從6月的63.4降至62.6，創下4個月來低點，其中多數情況都是輸入原料短缺，導致製造產能受限。7月產品與服務平均售價攀升到逼近紀錄高位，就是反映供給吃緊與需求強勁的情況。

威廉森認為，供應鏈延遲仍是製造業最大隱憂，然而產能受限已推升企業成本增加，預料未來幾月將反映在消費者物價上。

此外變種病毒肆虐，歐洲企業信心再受打擊，使得商業對前景的樂觀信心指數降至2月以來最低。