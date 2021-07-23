儘管各國逐步解封、生活恢復常態，但民眾依然頻繁地使用網路社交平台。此現象令即時通軟體開發商Snap上季營收倍增、用戶成長力道創下四年來最佳，而推特上季營收與獲利表現同樣亮眼，雙雙優於市場預期。

Snap22日公布第二季（6月底止）財報顯示，上季營收達到9.82億美元，優於分析師預期的8.45億美元。上季淨損1.52億美元，優於去年同期虧損3.26億美元。

Snap上季每日活躍用戶數攀升至2.93億人，優於去年同期的2.38億人與市場預估的2.9億人。用戶數攀升能幫助Snap吸引更多廣告商並增加收入。

推特同日財報顯示，第二季營收年增74％至11.9億美元，高於分析師預期的10.7億美元，營收成長速度創下七年新高。經調整後的每股盈餘為20美分，優於市場預期的7美分。推特上季每日活躍用戶數年增11％至2.06億人，顯示用戶數量穩定成長。