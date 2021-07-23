印度豪雨引發山崩，低窪地區被淹沒，數百座村落對外交通中斷。當局今天表示，西部馬哈拉什特拉省（Maharashtra）至少有67人喪生。

印度西岸部分地區24小時累積594公釐降雨量，迫使當局疏散危險地區民眾，並趕緊讓水壩洩洪，以免氾濫。

馬哈拉什特拉省省長薩克雷（Uddhav Thackeray）對記者表示： 「無預警降下的豪雨在許多地方引發山崩，河流水位暴漲。 」

他表示： 「水壩與河流就要氾濫，我們被迫洩洪，並把河岸附近居民疏散到比較安全的地方。 」

他並表示，海軍與陸軍都加入了沿岸地區的救助工作。

政府官員表示，金融中心孟買東南方180公里的塔利耶（Taliye）發生土石流，一個小村落的大半範圍遭到掩埋，造成至少36人喪生。孟買一座建築物倒塌，至少４人喪命。此外，豪雨引發的土石流等各種意外，在馬哈拉什特拉省其他地區奪走27條人命。