對於行政院發言人羅秉成21日稱「當時民間都還沒有提出相關的協助的方法」，宅神朱學恒說，聽到羅秉成講這句話，他氣到腦漿快從鼻孔流出來！

媒體於行政院21日記者會中詢問，「當初為何沒有主動尋求民間幫忙，而是直接認為與BNT談判破局？」行政院發言人羅秉成回應，BNT疫苗採購過程，政府非常努力，也在最後應該可以達到成功的機會而受阻。

羅秉成指出，「當時民間都還沒有提出相關的協助的方法」，當然，後來能開啟這樣的方法，「我們認為評估相當的可行性，所以才用專案來辦理」。在這專案辦理過程裡面，是大家集思廣益，創造一個很特別安排的採購模式，才能夠成功。

朱學恒今（23）日在其《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中表示，聽到羅秉成說「當時民間都還沒有提出相關的協助的方法」這句話，他氣到腦漿快從鼻孔流出來！

朱學恒說，他不了解怎會有這種鬼事。慈濟從發心立願說要捐疫苗，就花52天！從5月31日說要捐贈疫苗，到7月1日行政院才同意成立專案，到7月21日慈濟才宣布簽署採購案。

朱學恒痛批，官員到底要到甚麼程度，才會把救人一命的事情，拖延52天？52天每天都有人感染、都有人不幸離世，還拖成這樣？無法想像！有沒有人性？