降二級警戒指引。（圖／指揮中心提供）

行政院防疫降二級拍板！中央流行疫情指揮中心今（23日）公布「降級不解封」指引，繼7月13日微解封後，7月27日起將再度放寬各項防疫措施。降級政策也引起網友熱議，但不少網友擔心，在大部分年輕族群尚未接種疫苗情況下，降二級難以維持，擔心若疫情爆發，恐怕8月初又將升回三級警戒。

有網友在PTT上以「這次二級可以持續多久？」為題發文表示，感覺大家普遍都不看好這次的降二級，好奇詢問大家認為這次二級可以撐多久，「是兩週後準時爆發，還是會等到辛苦的指考生考完試之後就升級呢？還是說會跌破眾人眼鏡，不會再有三級呢？」

對此，網友紛紛猜測，「1個月，然後再三級3個月」、「2個禮拜吧」、「一個月吧，看看日本」、「真有黑數爆大概就八月初升回來吧」、「人數破百大概又會升級」、「看韓國只解了幾天就爆了」、「一鬆懈就看會發生什麼事囉，到時候升到四級在那邊哀哀叫」。

網友擔心，目前疫苗施打速度還沒輪到年輕族群，若現在解封，很多人體內對病毒還沒有足夠保護力。「很多第一劑疫苗都還沒打就降級，這政府還真是樂觀」、「主要是年輕人還沒打」、「剩年輕人沒打，然後降級再爆發就在怪年輕人又鬆懈了」。

指揮中心自7月27日至8月9日調降疫情警戒標準至第二級，今公布通案性原則並另訂指引，各地方政府可視疫情需要而有調整空間，但皆需遵守：

●除飲食外，外出全程配戴口罩。

●確實執行實聯制登記措施。

●保持社交安全距離。

●營業場所及公共場域人流控管或總量管制：室內空間至少1.5米/人(2.25平方米/人)，室外空間至少1米/人(1平方米/人)。

●集會活動人數上限：室內50人，室外100人，若超額則提防疫計畫。

● 餐飲內用原則依照衛福部規定處理。