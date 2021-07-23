產油國聯盟OPEC+就石油增產一事多度談不攏，引起各界高度關注，擔憂影響石油供需緊繃，導致國際油價動盪，所幸日前達成增產協議，同意自8月起開始提高產量，但石油供應看似緩解，有石油專家卻警告，隨著經濟復甦帶來的強勁需求，以及石油企業相繼退場，恐將在3至5年內引爆嚴重的石油危機。

避險基金Maglan Capital總裁塔威爾（David Tawil）在過去幾個月一直十分看好石油，他曾6月時預測，油價將於今年前，達到每桶100美元的價格，如今塔威爾接受《福斯財經新聞》採訪，再度重申其預測，並強調遲早會發生。

本月初，油價一度飆漲至6年以來新高，西德州中級原油於7月6日一度漲至每桶76.98美元，為2014年以來新高，布蘭特原油也一度漲至近每桶78美元，創下自2018年10月以來新高。

拜登政府對清潔能源的大力推動，許多投資公司紛紛轉向ESG（環境、社會和公司治理），遠離化石燃料。

塔威爾表示，由於短中期的供需失衡，石油在某種程度受到遠超通膨的推升，此外，他並不認為Delta變種病毒會使需求放緩，尤其在西方國家和一些發達經濟體，「隨著企業和經濟逐漸解封，生產力持續提升，旅遊需求也攀高，因此將出現強勁的需求」。

另外，塔威爾稱，由於大型石油企業基於許多原因逃避碳排放，導致未來3到5年內可能將出現危及全球的石油危機。

荷蘭石油巨頭皇家殼牌（Royal Dutch Shell）遭到荷蘭法院下令，要求加速減少碳排放，「由於減碳壓力日益加劇，殼牌正考慮出售美國最大油田二疊紀盆地」。