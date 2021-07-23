2020年新冠疫情爆發後，隨著美國財政部以及美國聯準會(Fed)聯手救市，透過經濟刺激法案、每月1200億美元購債計畫，將資金流動性擴張至史無前例的充裕程度，加上遠端需求推升，科技股成為疫情後最大受惠者。如今，摩根士丹利認為，IT 支出出現歷史性規模，代表科技創造的生產力進入超級循環，若能掌握這趨勢的企業，將在下一個世代脫穎而出。

摩根士丹利研究報告指出，未來10年將迎來數據時代，主要是非科技類股的公司對科技投資飆升，其規模與當時科技產業發展初期相當類似，這類的IT支出將創下歷史性的幅度，並由推出科技的「推動者」、掌握技術發展的「採用者」企業受惠。

摩根士丹利表示，IT 支出在疫情期間總投資比重從28%升至32%，根據對資訊長 (CIO)調查報告指出，中期企業對於科技投資的關注程度將繼續增加。

長期來看，數據時代被列採用者的企業，包括亞馬遜、迪士尼以及紐約時報等，將受益最大，而屬於推動者的蘋果、博通以及Nvidia，也因為還有相當大的上漲空間而受惠，但前者優勢更大。

摩根士丹利認為，科技投資所帶動的整體生產力，以總體經濟來看，甚至可能對這兩種分類以外的標的也能受惠，整體而言，摩根士丹利認為生產力大爆發，可以讓股市繼續推動漲勢與估值的最佳時機。