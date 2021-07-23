58歲綜藝天王吳宗憲昨（22日）下午完成第一劑AZ疫苗接種，當時他剛打完自信說「沒問題」，一點都不擔心副作用。不過，隔了一天，疫苗似乎在他身上起了變化，今天受訪時透露：「像得了重感冒，昏昏沉沉的。」

因為不少報導都稱疫苗的副作用在年輕人身上較為明顯，身體健康的吳宗憲也感受到了副作用，除了形容像得了重感冒外，也有點發燒，是否有吃止痛藥舒緩？他回：「我還好，我覺得有過重感冒經驗的人就知道這種感受，但基本上來講還撐得住啦！」即使身體有不舒服，他今下午仍開會工作，表示：「現在只剩下冒冷汗而已，其他應該很OK，身體本身抗體就很強。」胃口方面則不受影響一樣好。

吳宗憲日前在臉書發文表示：「大家一起努力加油，如果可以不戴口罩的話，那就更完美了。」所以對於27日之後將降為二級警戒，他期許：「希望趕快爭取到錄影不用戴口罩，因為每一個人臉上的表情都看不到了。」