東京奧運會23日正式開幕，中國大陸代表團共派出400多位選手參賽，其中最吸晴的女子選手莫過於23歲中國國家女子水球隊隊長熊敦瀚，她出征前在微博曬出訓練照片，超高顏值與曼妙身姿，讓網友看了大為驚豔，一系列照片迅速在網路瘋傳。

照片中，熊敦瀚站在游泳場前，似乎剛結束訓練，所以身上還穿著紅色訓練服，臉頰上也還殘存著水珠。最令網友矚目的是，熊敦瀚有著不輸明星的顏值，與一雙炯炯有神大眼睛、高挺鼻樑與紅潤的嘴唇，十足是個大美人。

熊敦瀚美照瘋傳，網驚：秒殺一眾明星。（圖／翻攝自微博）

熊敦瀚是湖南省岳陽市岳化人，身高178公分，1998年11月11日，現年23歲，大陸女子水球隊2004年成立，她在陣中待了近10年，已是球隊的主力，仙女般的顏值，可說是球隊中「鎮隊之寶」的大姐大。

許多網友紛紛留言，「有點像張柏芝」、「才23，看起來好有氣質」、「好好看，秒殺一眾明星」、「是不是有腹肌阿？」掀起熱議。