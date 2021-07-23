郭書瑤和張景嵐郭書瑤和張景嵐將帶觀眾了解高雄港灣的發展史。（三立提供）

「打狗」更名「高雄」走進一百年歷史，不僅2021國慶煙火睽違20年將重回高雄舉行，專屬高雄人唯一的旅遊節目也將登場。三立電視台特別打造全新一季《高雄玩夯局》旅遊節目，將帶著觀眾玩遍高雄最夯、最具魅力的人文及私房景點，透過鏡頭深刻呈現高雄「One-hundred」的百年風華。

全新一季《高雄玩夯局》節目，邀來多位主持人，包括郭書瑤、張景嵐、陳大天、吳大維、阿達、大飛、嘻小瓜等名人，將走訪高雄38個行政區，探尋巷仔內的人情趣味，並且挖掘大高雄地區在地的專業職人精神、原住民傳統與風情、農村漁港的人情味，還有高雄百年歷史孕育出的人文脈動。

《高雄玩夯局》首集，郭書瑤和張景嵐將從高雄現代化的起點哈瑪星出發，了解高雄港灣的發展史，體驗高雄灣區 2.0 的文藝復興新生活、新潮味；長期生活在國外的吳大維，則是藉由他不同的視野，去認識專屬港都海職人的藍海夢，並且介紹高雄轉型過後的藝術美學；陳大天更將深入高雄茂林區、桃源區與那瑪夏區，挖掘原鄉壯闊美景、珍奇農產品、原民信仰等重要資產，讓觀眾身歷其境，了解更多新奇的在地故事。

新聞局長董建宏表示，《高雄玩夯局》節目於疫情三級警戒前籌劃拍攝，透過鏡頭呈現高雄好玩、好吃、好樂的嶄新樣貌，由高雄在地達人帶路、偶像明星體驗港都風情，並引領觀眾玩遍高雄最夯、最具魅力的人文秘境及私房景點，高雄邀請全國觀眾及市民朋友跟著節目一起來高雄微旅行。

今年初紐約時報評選全球52個最愛城市，高雄上榜為全台唯一，更加說明高雄的國際觀光魅力，足以擠進世界舞台。最多元的高雄故事、最獨家的高雄秘境、還有網友最愛的高雄打卡點，《高雄玩夯局》將在24日起每周六下午5點半於三立都會台首播，隔周六下午5點重播。