黨產會逆轉勝，9.28億元婦聯會美齡樓須移轉國有。對此，婦聯會表示，最高行政法院自最近一次人事改組後，已數度改變過去一貫的見解，以髮夾彎的邏輯為濫權的行政機關護航，從最近對中華救助總會痛下殺手，已經送出明顯風向球，故對最高行的裁定震驚但不意外。

黨產會認定婦聯社福基金會目前所在的「美齡樓」為不當財產，限期基金會將該不動產移轉國有，婦聯會聲請停止執行，台北高等行政法院審理後，裁准移轉國有部分停止執行，黨產會抗告後，最高行政法院認為「無難於回復損害」情形，逆轉駁回婦聯會的聲請。

對此，婦聯會表示，在煙花颱風來襲期間，最高行政法院突發新聞稿，審判長吳東都、法官胡方新、陳秀媖、林妙黛、王俊雄等五位撤銷北高行停止執行沒收美齡樓的原裁定，並逕為裁定，讓黨產會得以將美齡樓移轉國有，驚聞消息後，婦聯總會立即全員動員準備應戰，並誓言絕不低頭永不放棄，內部已經緊急召開律師顧問會議，為未來的全方位抗爭展開準備工作，等到收到裁定書後會依序啟動。

婦聯總會表示，最高行政法院自最近一次人事改組後，已數度改變過去一貫的見解，以髮夾彎的邏輯為濫權的行政機關護航。最近對中華救助總會痛下殺手，已經送出明顯風向球，故對最高行的裁定震驚但不意外。

婦聯會強調，在婦聯會是否為國民黨附隨組織，以及財產是否為不當取得的訴訟都尚未有法院終局裁定的此刻，最高行直接裁定將人民財產的美齡樓收歸國有，是踐踏人民受憲法所保障的財產權、訴訟權、更嚴重違反憲法中的禁止侵害過當原則。

婦聯總會表示，人民的權利不會自己從天上掉下來，婦聯總會拒不接受最高行違憲、違法的裁定，更不會向行政濫權的黨產會低頭，將以永不放棄的精神，持續求生存、求發展、爭名譽，為人民的合法權利抗爭到底。