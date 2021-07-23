一名陳姓男子與友人自2017年起合作媒介性交易，陳男招攬泰籍女子入境、周男負責應召女入境後的住宿，同時介紹其前往葉男所經營的應召站，不料三人拆帳喬不攏，而有一人跑去報案，全案始曝光。士林地院審理，依妨害風化罪判陳男6月徒刑。

判決書指出，陳男、周男、葉男三人共同合作，自2017年7月至8月間，分別由陳男招攬泰國籍女子以觀光名義來台從事性工作，再由周男負責接應泰女在台的住宿等，供其在葉男所合作的應召站工作。

檢警調查，周男安排泰女從事性交易，每次收費2500元至3000元，而拆帳則為，應召女分得1000元酬勞、周男分得100元、陳與葉男則可分得400元至1500元不等的金額，由周男負責記錄應召女每日接客數、金額等。

三人則在短短的一個月中，分別媒介了女子與男客從事性交易52次，葉男與陳男總計賺得3萬1200元，周男則獲得5200元；然而，同年9月間三人約出談判分帳，卻喬不攏而鬧翻，周男更在事後前往警局報案，全案始曝光。

陳男當庭辯稱，的確有媒介小姐前往葉男所合作的應召站，但並未因此賺得金錢，辯稱分帳是，小姐拿1000元、經紀人拿200元，其他則由葉男拿去，他是純粹幫忙，絕對無收錢。

士林地院法官勘驗三人的群組對話紀錄，發現陳男曾在群組說，「帳幾點要結給我」等語，判定陳男友與友人共謀以性交易賺錢，因此不採信其說詞，參酌其有前科，仍不思正道，依共同犯圖利媒介性交罪，判6月徒刑，得易科罰金。