東京奧運在4屆網球大滿貫冠軍大坂直美點燃聖火後圓滿完成開幕典禮，也宣告16天賽事正式展開。開幕式的聖火傳遞手除了運動員，還有醫師、護理師與來自福島、宮城、岩手3縣的中小學生，傳達感謝醫護人員對抗新冠疫情、宣告日本走出311大地震的意味，讀賣巨人三大傳奇名將亮相更令全場感動不已。

網球名將大坂直美點燃東奧聖火。（美聯社）

東奧開幕式用7組人馬接力完成點燃聖火的儀式，先由現為醫師的柔道選手野村忠宏、3屆奧運角力金牌吉田沙保里將火炬帶入新國立競技場，第2組人馬王貞治、長嶋茂雄、松井秀喜更令全場驚呼，其中85歲的長嶋茂雄因中風早已不良於行，在愛徒松井的攙扶下完成傳遞聖火任務，交給第3組的醫師大橋博樹、護理師北川順子，讓人感動不已。

聖火傳遞第4棒是帕運金牌選手土田和歌子，她將火炬固定在輪椅上，推著輪子進入會場正中央，再交棒給來自岩手縣、宮城縣的3名小學生代表及岩手縣、福島縣的3名中學生代表，最後才交給大坂直美，拿著火炬走上富士山形狀的聖火台，點燃後聖火台頂端有如花瓣般綻放，宣告延後1年的2020東奧終於開幕！