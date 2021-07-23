潮州鎮公所不再提供老鼠藥，改與屏科大合作搭棲架，藉天敵法則為農友解困，同時也有效復育猛禽。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州鎮公所不再提供老鼠藥，改與屏科大合作搭棲架，藉天敵法則為農友解困，同時也有效復育猛禽。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州鎮公所不再提供老鼠藥，改與屏科大合作搭棲架，藉天敵法則為農友解困，同時也有效復育猛禽。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

「老鷹叼老鼠，多自然！」農民為防堵農作遭野鼠破壞，常在農地投放滅鼠餌劑，但卻也間接毒死老鷹，造成生態惡性循環，潮州鎮公所發現問題後決定不再提供老鼠藥，改與屏科大合作搭棲架，藉天敵法則為農友解困也有效復育猛禽。

潮州鎮公所指出，先前常在野地發現老鷹的屍體，追蹤後發現，原來是生態食物鏈出現問題，農友常投放的滅鼠餌劑含抗凝血劑成分，野鼠食用後約3至10天內會出血死亡，而期間若被猛禽或貓狗、蛇類捕捉，就會間接造成掠食者中毒甚至死亡。

公所說，這樣的狀況層出不窮，農業課公職獸醫呂英冲便建議與屏科大野生動物保育所合作搭設「老鷹棲架」，利用猛禽喜歡站在制高點的習性，吸引黑翅鳶、領角鴞等棲息，再藉天敵法則由猛禽掠食者捕食野鼠，降低野鼠密度，建立生態平衡也友善環境。

因此，今年4月起，公所除不再提供老鼠藥外，還將該筆經費挪到與屏科大合作搭棲架用，雙方選在鄰近林後四林平地森林園區的野地搭棲架，以此為第一階段示範點，嘗試成效如何，而近來果真拍到老鷹叨老鼠的影像，畫面自然又生動。

公所喜道，現在看到的老鷹不再是遭毒死的屍體，而是雄赳赳氣昂昂的霸氣樣，真的有點感動，這也證明減少環境用藥後的生態復育有成，所以之後將持續編列預算用於猛禽復育、學術觀測上，未來計畫在東港溪堤防旁也搭棲架，讓民眾運動時就能賞鳥。

公所強調，潮州地處老鷹猛禽的活動範圍內，不時可見天上盤旋的老鷹，以及停在檳榔樹上的黑翅鳶，加上鄰近的大武山有黑鳶、大冠鷲、鳳頭蒼鷹、紅隼、遊隼、熊鷹、褐鷹鴞、領角鴞、長耳鴞等猛禽，若復育大有進展也可推廣觀光。