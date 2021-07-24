指揮中心調降二級警戒指引，婚宴需遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，且不得逐桌敬酒。（圖／指揮中心提供）

本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心23日宣布7月27日至8月9日調降二級強化警戒措施，除了開放餐飲內用，各大場館也逐步開放，但期間仍要求民眾維持社交距離，全程配戴口罩。對此，草屯療養院醫師沈政男直言，最勇敢的措施是開放婚宴，只要有間隔，50人群聚都可以。但他計算，標準10人圓桌仍有染疫風險，只要病毒進入圓桌，「想起來都會頭皮發麻」。

7/27降為二級警戒！陳時中公布7大措施 外出仍需全程戴口罩｜中時新聞網

根據指揮中心調降二級指引，民眾舉辦婚宴需遵守每一隔間室內50人、室外100人上限，且不得逐桌敬酒。沈政男指出，「問題來了」，若要保持每個賓客之間社交安全距離1.5公尺，他計算，圓桌的直徑大約要4.5公尺，相當於現有圓桌的三倍大，「請問，有哪一個餐廳有那麼大的圓桌？」

沈政男進一步說，遊覽車上吃飯也是一樣，旅客之間必須保持1.5公尺，等於一次可以有7個人在車上吃飯，而如果一車有50人，得分成7次分開用餐不這樣做就違反了1.5公尺的安全距離，也就有染疫風險。他提醒，「不要忘了，獅子王與葡萄媽媽，是怎麼傳染？傳染給多少人？」

目前北北基桃地方政府對於開放內用步調不一，僅基隆、桃園市跟進，雙北暫時仍維持禁止內用。沈政男表示，雙北慢一點解封是好的，可以讓清零更有把握，其他縣市若要開放，也得好好想想，十人圓桌要怎麼開放？車上要怎麼開放？

沈政男坦言，現在確診者幾乎都是活動力十足的年輕人，他們南北闖蕩，如入無人之境，實在讓人擔憂。「病毒進到了一個十人圓桌餐會。真的，想起來都會頭皮發麻」。