說到吃，我會那麼喜歡當美食節目主持人不是沒有原因的。我們一家人都是愛吃鬼，從小到大最開心的事就是吃，爸爸還總是那個帶頭的，領著我們從包餃子到燉牛尾，天南地北地做各式料理的人，家裡大小開心的事都是圍繞著餐桌發生的。在這樣的家庭長大的我們，從來沒想到我們的「領導」，有一天竟然會在「吃」這件事上卡關。

治療期間，爸爸食慾不好的問題沒少困擾我們。兩週一次的化療，不是人到就好，每次門診都要抽血，血液中白血球數必須達標，才能順利進行治療，而血球數能否達標和每日飲食息息相關。

以爸爸的年紀、體重計算，他每日需要十份蛋白質，也就是一餐至少要吃到三顆雞蛋的量，除此之外澱粉、蔬菜等營養素也不可少。但是化療造成食慾不好，食慾不好食量自然也大不。最初，他幾乎餐餐不達標，我們焦急，爸爸更可憐，身體虛弱的他，站都站不太穩了，心中還自責不已。

我們想逼又不敢逼他，想催又不敢說話。還好，後來我們彼此磨合出一種默契，我們儘量不催他，但是他要自己積極掌握食慾從天而降的瞬間，努力進食，少量多餐，盡力完成。

我們也幫他補充一些衛教觀念，自己計算每份蛋白質所代表的具體食物量是什麼，比如說：一份蛋白質代表一顆蛋、半盒豆腐、三隻手指頭粗細的肉類等等。至於如何吃、何時吃，則讓他依照食慾來決定，我們配合他。

我挖盡心思，想出一些「開胃小菜」，例如加了橘醋醬的涼拌豆腐，添加了酸甜味的小番茄；還有做一些小份量的「點心」，像是可以自由選擇配料的「一口小飯團」，讓爸爸用少量多餐的進食方式，並利用餐間補充「點心」增加熱量和蛋白質攝取。終於食慾不好的部分，在我們共同努力下順利解鎖破關。

●味覺改變

其實照護初期除了食慾不好外，更困擾我的是爸爸味覺的改變。很難想像，同樣一盤菜，一開始覺得好吃，隔一會再吃卻覺得不好吃，然而當味覺改變，真的會這樣子。

味覺改變，讓我陷入無邊的沮喪，覺得我怎麼煮都不對，我越認真越覺得自己完全被否定。本來就很擔心爸爸吃不下了，爸爸無心的一句「你煮的都不好吃」，直接五雷轟頂地把我霹到地獄18層。

還好我天性樂觀，自我感覺良好，修復能力又超強。一轉念，我立刻熱血大復活，重新就位打怪。活過來之後，腦子正常了，我開始積極思考，準備破關。

既然嫌我煮的不好吃，那讓他自己煮不就沒得嫌了。所以我開始放手，退位思考，採買、清洗、備料、收拾料理後的殘局部分就由我來，味覺的關鍵部分「調味」就交給他來決定，菜煮得差不多時，我就把大老爺請來親自決定他想要的鹹甜濃淡，加鹽加糖都請爸爸自己來。

嗯，基本上就跟買珍珠奶茶一樣！全糖半糖無糖加冰少冰去冰任君選擇，反正只要老爺子高興喜歡就好，只要他高興了，心情好，胃口就比較容易開，胃口開了，也就吃得多，至於我煮的到底好不好吃已經完全不重要了，能讓爸爸吃下肚才是重點。能達到目的，會跑的馬就是好馬，我是一匹千里馬（微笑戴上墨鏡）。

我們就是這樣，一點一點地度過化療的適應期，一次架也沒吵。

張鳳書也幫父親補充一些衛教觀念，自己計算每份蛋白質所代表的具體食物量是什麼。(示意圖/shutterstock)

●訴求：食慾不振：治療期間，如果常常沒胃口該怎麼辦？

營養師建議，可以採取少量多餐的進食方式，選擇隨手可得、吃得下好吞嚥的食物，並利用餐間補充點心增加熱量和蛋白質攝取，才有力氣抗癌。

材料：牛小排火鍋肉片12公克、蝦仁10公克、蒲燒鰻12公克、酪梨10公克、白飯（每種口味各40公克）、芝麻（每種口味各3公克）、橄欖油4 cc

做法：

1.在牛小排火鍋肉片和蝦仁上撒些鹽和黑胡椒調味。在鍋子裡倒入適量的橄欖油，然後放入牛肉片和蝦仁，兩面煎熟後起鍋備用。

2.酪梨洗淨後對切，取出籽後，用湯匙沿著酪梨皮的邊緣將肉取出，再切成方便一口吃的大小。

3.白飯可以加些芝麻稍微攪拌備用。

4.在乾淨的桌面上先鋪上一層保鮮膜，將捲成一口大小的牛肉片先放在上面，然後在上面放上一口量的白飯，保鮮膜的四周收口，稍微轉動擠壓一下，將空氣排出，成型後再將一口牛肉小飯糰放在盤子上。

5.蝦仁、蒲燒鰻和酪梨口味的做法同上述的牛肉口味，即完成。

●簡易蛋白質份量代換表:食物類別/份量代換

→1份低脂奶類相當於：12克醣 8克蛋白質 4克脂肪=3湯匙低脂奶粉=240cc低脂鮮奶=兩片低脂起司=1瓶200cc優酪乳

→1份豆魚蛋肉類相當於：7克蛋白質 5克脂肪= 1兩瘦肉（魚肉、雞肉、豬肉、牛肉）= 1 粒全蛋=2粒蛋白= 1 兩烏賊（小管、墨魚）= 2隻草蝦=4隻劍蝦 = 半盒嫩豆腐 = 1條素雞 = 2-3 塊小五香豆乾

(本文摘自《高效率癌症照顧心法》/天下生活出版)

【作者簡介】

張鳳書

演員／主持／料理／主婦／必要時偶爾寫作，持續斜槓人生中的基督徒。