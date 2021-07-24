總部位於台南的凱鈿行動科技（Kdan Mobile）宣布完成了B輪融資，本輪共籌集了1600 萬美元（約新台幣4.5億元）。

這輪融資由南韓最大軟體集團 Hancom 與 LINE 母公司 Naver 共同出資的 Dattoz Partners 領投，這家早期投資公司還獲得了 Kdan Mobile 董事會的席位。美國中經合集團（WI Harper Group）、台灣國家級投資公司台衫投資 Taiwania Capital 和三菱日聯資本的 Golden Asia Fund 也加入了這家總部位於台灣的公司的最新一輪融資。

軟體即服務 (SaaS) 提供商凱鈿行動科技成立於 2009 年，提供數位生產力和內容創建平台。旗下產品包括，PDF Reader、電子簽名服務 Dotted Sign 以及創作平台 Animation Desk、Note Ledge等。新資金將用於推動其現有企業產品的開發，這些產品的總下載量超過 2 億。

執行長兼創始人蘇柏州來自台南，原本就讀資通所。當iPhone第二代上架時，不像現在玲琅滿目的應用程式，App Store當時只有數百個 App，蘇柏州嘗試寫了一個應用程式上架，就此開啟了凱鈿行動科技的創業旅程。目前，凱鈿行動科技在台南、台北、中國、美國等都有營運據點。

凱鈿行動科技執行長兼創始人蘇柏州告訴科技媒體Tech in Asia： 「目前，我們 30% 的收入來自亞洲，由於 Covid-19 疫情，對遠距工作解決方案的需求不斷增加 。」

蘇柏州說，公司的電子簽名服務 Dotted Sign 是目前最強大的產品。由於疫情，這段期間對此類產品的需求猛增511%，凱鈿行動科技看到了這一領域的巨大潛力，並將通過評估亞洲的市場機會來利用它。

Dattoz經營合夥人Yeonsu Kim在此次投資後將加入凱鈿擔任全球投資長，協助海外的資本合作；同時，台杉資本合夥人吳錦城將會擔任凱鈿的全球策略顧問，協助美國及海外其它地區的企業成長策略。

根據數位時代指出，來自台南永康的凱鈿，在2016年完成4000萬元的Pre-A輪募資、2018年完成1.4億元的A輪募資，再加上本次B輪，總募資金額突破新台幣6億元。

（編譯：Clementine Wang，核稿：William Lin，新聞來源：TechInAsia、數位時代）

原文來自 TBE 科技東西