在全球肆虐的Delta變種病毒已掀起新一波疫情，目前東南亞地區的疫情已經超過了拉丁美洲和印度等重災區，七月第三周新增確診病例數大增41％，超過50萬例，但整體疫苗接種率卻僅不到10％。

其中，又以印尼、越南、泰國確診病例增加最快速。市場預期疫情及相關封鎖措施將阻礙經濟復甦，部分經濟體今年GDP恐將下調，高盛最新報告已率先下修包括印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及泰國等東南亞五國今年GDP預估。

低基期紅利用盡 中國經濟露疲態

無獨有偶，東北亞的南韓近期也因Delta入侵單日確診人數也是再飆新高，不排除GDP有下修的可能。同為東北亞的日本央行，也因再起的疫情下修今年的GDP。另東亞的中國，第二季GDP年增率提早反轉，顯示去年疫情衝擊所帶來的低基期紅利已用盡，下半年增加經濟成長趨緩機率，似乎也預告當歐美低基期紅利用盡後，經濟成長也可能步上中國趨緩的後塵。

歐洲疫情則因七月歐洲杯足球賽再次復發，又以積極鬆綁防疫政策的英國最具指標，在決賽日之前的七月十日，英國的七日平均確診數為三萬人，歐洲杯過後的七月十七日，七日平均確診數暴增至四．三萬人。西班牙、荷蘭的單日確診數也逼近前高，增添歐洲經濟持續成長的挑戰。

美國七月密西根大學消費者信心指數則意外下滑，已反映民眾憂心通膨影響到耐久財消費的意願，疫情後的消費高峰可能已過，對消費佔整體GDP 70％的美國來說，並非是個好消息。

通膨預期降溫 升息急迫性減低

Delta變種病毒引爆新一波疫情，加上石油輸出國組織(OPEC)和盟國組成的(OPEC+)預計將於八月起增加石油供應，引發市場對石油供應過剩的擔憂，導致原油於七月十九日大跌逾七％，將舒緩全球通膨將進一步升溫的預期。

在全球經濟成長因疫情而受阻及通膨預期降溫的背景下，減輕歐美央行調整目前寬鬆貨幣政策的急迫性，原先市場預期聯準會八月或九月發出縮減購債規模信號也將得以延後，有利延續金融資產的資金行情。近期股市短線的漲多拉回修正，逢低站在買方仍會是勝率較高的操作策略。

根據美林七月的基金經理人調查報告，也可看出經理人對經濟成長的樂觀程度開始下降。有近73％的經理人表示，景氣循環正處於中後期，較六月的調查上升九個百分點。

科技股重回法人資金懷抱 那斯達克指數創高推手

相對應的投資策略也跟著調整，經理們預期價值股優於成長股的比例較六月大減26個百分點至22％，順勢增加科技股的持股比重，同時也是反應美國長期公債殖利率走低(七月十九日十年公債殖利率已跌至1.21％的半來來新低)的投資組合調整。

法人資金往科技股移動的調整過程，正好帶動FAANGM為首的科技股相繼改寫歷史新高，推升那斯達克指數同步創高，成分股多為科技巨頭軍火商的費城半導體指數也跟著被帶上去，成為一個科技股評價向上調整的完整過程。

半導體漲價效應將支撐股價向上

費城半導體指數轉強對於以半導體產業為重的台股而言，當然是件好事。但行情是否能跟上費城半導體指數的關鍵，應該還是市場供不應求情況是否在明年改善，明年報價是否能再調整。唯有繼續漲價才能成為支撐股價向上的基本面利多。

根據台積電(2330)七月十五日法說會的說法，將因應晶圓代工成本拉高，會積極和政府溝通補足成本的差距，也會與客戶溝通以反應成本，賺取合理利潤。等同宣示將策略性拉高晶圓代工報價來維持毛利率，首先就是先取消過去存在多年給客戶的銷售折讓優惠。IC設計廠則表示，台積電成熟製程產能滿載，不論是已談定的訂單或插隊急單都有調漲報價，漲幅按客戶、訂單規模不同而有所差異，目前大致談妥的明年產能合約報價也持續拉升。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1091期》)