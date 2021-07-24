今年5月，台灣本土疫情爆發，引發搶打疫苗的恐慌。但如今，疫情趨緩，且疫苗到貨量增加，民眾卻開始「挑」打不同廠牌疫苗，全球各地也有疫苗迷思。

迷思一、mRNA疫苗比較厲害？其實也有藥廠效力不到50%

科學家兼醫藥作者巴斯廷（Hilda Bastian）在美國《大西洋》（The Atlantic）雜誌撰文，指出媒體對mRNA疫苗的熱愛及炒作已經誤導大眾，許多人相信：與其他疫苗相比，輝瑞BNT和莫德納疫苗更好、更時髦，也更酷。

這樣的迷思從何而來？巴斯廷解釋，除了媒體的渲染之外，大眾也受到倖存者偏差（Survivorship Bias）影響，也就是只看成功例子，就據此作出全面性結論，卻忽略了背後隱藏的原因。

事實上，莫德納、輝瑞疫苗研發團隊超高的臨床試驗管理效率，才是成功的一大關鍵。相較之下，採用蛋白質​次單元的Novavax疫苗，則是在疫情更嚴重之時才進入第三期試驗。此時病毒大肆擴散，便需要較長時間才能建立有效的證據資料。此外，6月30日，同樣採用mRNA技術的德國藥廠CureVac公布最終試驗結果，證實疫苗效力竟然不到50％！《紐約時報》形容：「這個結果讓科學家大吃一驚。」

由此可見，mRNA疫苗並非就是資優生。

迷思二、疫苗效力數據可分出優劣？其實各廠牌未在同樣環境公平比較

雖然，目前市面上各家藥廠都有公布疫苗防護率的數據，但專家指出，要在他們之間分出高下，幾乎是不太可能的。為什麼呢？因為疫苗需要在臨床測試時直接互相比較（head-to-head comparison），才能公平分出優劣。

美國Vox新聞網站指出，各家疫苗是分開測試，因此每個廠牌臨床試驗的地點、時間背景都不相同！如此便難以直接比較。

疫情因時間有所變化，病毒株也會產生變異。此外，參與者來自不同地方，需要面對不同病毒感染率、不同醫療照護資源或限制，且封城措施也在不同時間展開。以美國為例，密西根州在2020年3月開始強制人民戴口罩，而加州則是同年6月才開始。

根據英國權威醫學期刊《刺胳針》（Lancet）研究報告，AZ疫苗於英國和巴西進行試驗，55歲以上受試者比例為12.2％，疫苗效力為70％；《新英格蘭醫學雜誌》（The New England Journal of Medicine）則指出，不只英國、巴西，輝瑞疫苗是在全球多國進行試驗，55歲以上受試者比例為42.2％，疫苗效力為95％；莫德納的臨床試驗只在美國進行，效力為94％。

此外，嬌生（Johnson & Johnson）疫苗的效力為66％，這個數字看似低的嚇人，但，Vox新聞也解釋，是因為它比前述疫苗還晚結束試驗，碰上疫情嚴重爆發的階段，甚至試驗期中，還捕獲傳染力更高、更致命的變種病毒。所以，其實嬌生疫苗並沒有比較差。

迷思三、AZ疫苗比較差？其實美國莫德納打久了發現副作用沒較少

而在台灣，許多人仍對AZ疫苗抱有誤解。台灣跨部會疫苗平台召集人胡哲銘以英國試驗為證，長期看來，AZ疫苗與莫德納疫苗之間，無確診、重症或是無症狀的差別並不大。並且，AZ、輝瑞疫苗完全接種後，兩者防護力約落在80％，保護效果「沒有差異」。

台北榮總免疫風濕科主任蔡長祐另解釋：「其實因為台灣只先開打AZ，在美國莫德納已經打一段時間，他們統計發現其實莫德納的副作用不少於AZ，民眾都誤以為沒有用過的會比較好。」

布拉德福德皇家醫院（Bradford Royal Infirmary）醫師John Wright也指出，比較疫苗不像比較飲料一樣簡單！臨床試驗結果公布後，都還需要繼續追蹤調查。疫苗真實的樣貌，會隨時間過去變的越加可靠。

不需有品牌迷思，不用慢慢挑疫苗

Vox新聞指出，雖然各家疫苗的臨床試驗是分開進行，但是美國佛羅里達大學研究人員迪恩（Natalie Dean）等科學家建議，為了打倒共同敵人，從現在開始，專家可以共同協調合作、彙整數據資料，以得出更有效的結論。

而目前，提高疫苗接種覆蓋率仍是最重要的方法。疫苗可以大幅降低重症率和死亡率，就算感染，也會以輕症、無症狀為主。不管是台灣已取得的莫德納、AZ疫苗，或是即將到來的輝瑞疫苗等，都經過認證，也具有防護力！因此，不需有品牌迷思，也不用慢慢挑，輪到就去打，才能有效保護自己與他人。