疫情趨緩，消費者也開始積極規劃之後的出遊行程，除了戶外活動的流量持續攀升外，旅遊預訂平台KLOOK發現，飯店住宿活動也受到高度關注，特別是先買券再訂日期、且享有未使用免費取消的「住宿券商品」，截至目前為止，七月的平均流量已是六月的5倍以上，顯示在疫情趨緩的當下消費者的需求提升，其中以位於市區、交通方便的都會型飯店人氣最高。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示：「流量趨勢顯示消費者在面臨疫情的不確定性時，更偏好有彈性調整政策的商品，而『飯店住宿券』因為能自由挑選入住日期、免費退改，特別受到消費者的歡迎；加上許多飯店在這段時間推出超殺優惠，讓消費者能用相對優惠的價格，入住觀望很久的熱門飯店，輕鬆就能享有度假的感覺。」

KLOOK也盤點在過去一個月流量成長幅度最高的飯店住宿券商品，全部都是位於都會區的人氣飯店，其中第1名為去年才全新開幕的「台北時代寓所」，此地是為希爾頓全球酒店集團旗下一員，富有巧思的設計規劃、摩登現代的質感空間，讓《台北時代寓所》一開幕就成為IG熱搜打卡飯店，一樓還有被譽為台北最美的星巴克，完全滿足愛拍美照的消費者需求。

左至右、上至下依序是WO HOTEL窩飯店、台北老爺​​大酒店、卡爾登飯店台中館、天成文旅華山町。（KLOOK提供／黃慧雯台北傳真）

位於高雄愛河旁充滿藝術氣息的「WO HOTEL 窩飯店」以及經典的「台北老爺大酒店」則位居第二、三名；第四、第五名則分別是「卡爾登飯店台中館」、「天成文旅華山町」。有興趣的朋友不妨至KLOOK官網進一步了解相關住宿券商品。