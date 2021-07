【144起「不明空中現象」(UAP)事件】

美國政府在6月25日公布了有關不明飛行物的報告,內容表示國防和情報分析員沒有足夠資料可確定軍方飛官目擊到的神祕飛行物性質,包括是否來自地球先進科技、大氣干擾或外太空,這份從2004年涵蓋到今年總共有144起的「不明空中現象」(UAP)事件,該報告表示:「美國政府人員和消息人士通報的目擊事件大部分無法解釋,但未排除一些與外星飛行器有關的可能性,這144起事件通常發生在軍事訓練活動期間,其中僅一起事件有解釋。」

隨著這份呈交國會的報告對外公開,許多民眾對於外星人飛船的事件也越來越好奇,近日Space Videos的直播影片在美國知名論壇Reddit上廣泛被分享,不過影片中似乎拍攝到了一些不尋常的神秘燈光,這些燈光似乎漂浮在空間站的前哨上,就像科幻電影裡的東西。「誰能解釋一下我剛才在國際空間站Space Videos的YouTube直播上看到了什麼?」一名Reddit用戶tyrannosnorlax在論壇上向廣大的網友提出該疑問。

不過事實證明,網友認為的不明飛行物與真相完全不同,這些不知名的光被證實是人類在空間站下方旋轉的活動,更具體地說,正如reddit用戶alphazeroone2在回覆中指出的:「這些光可能是由魷魚漁船所發出的,它們會使用超級明亮的人造光來吸引獵物。」

可以用2013年美國宇航局地球觀測站以國際空間站宇航員拍攝的照片寫成的一篇文章為例子,文章中解釋了漁船燈光的用途,文章內容闡述:「漁民可能是在用明亮的燈泡將在太平洋被稱為日本飛魚的物種引誘到水面。」

tyrannosnorlax用戶之後發文表示:「雖然我在第一次更新連結的網站上就有一些類似的例子,但到目前為止,魷魚漁船的漁燈是最合理的解釋,在我發布的第二篇文章中,可以在影片一開始的右下方看到更多的漁燈,在影片的其餘部分,也可以看到許多城市的燈光。」

今年年中「不明空中現象」報告的出現應該不只有單一原因,有些可能是中國或俄國等他國的科技,另一些則可能是空氣中的冰晶造成雷達出現異常情況等自然因素影響,甚至可能是美國自己不能揭露的特殊計畫所造成。

