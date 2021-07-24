新冠病毒肆虐全球，尤其相較於SARS，具有較多無症狀高傳染性的特性，因此患者從完全無症狀的輕微感染，到急性呼吸窘迫症候群需要葉克膜的嚴重肺炎重症均有，在嬰幼兒染疫臨床症狀則以輕中症為主，無症狀比例也高於成人。臺北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師陳品君指出，雖相較於成人，兒童感染比例較低，台灣目前也未有兒童新冠肺炎死亡案例，但家長仍不得大意，尤其心肺相關自體免疫疾病兒童最需要小心。

●兒童染疫重症比例低 醫：免疫系統未發展完全

台灣歐美新冠肺炎患者的數據顯示兒童約占2至5%，且兒童重症相對比例也較低。陳品君醫師解釋，目前醫學研究已證實，兒童肺部的ACE2受體量明顯少於成人的ACE2受體量，因此相較於成人，不容易因暴露到病毒而造成感染。另個原因則可能是兒童免疫系統尚未發展完全，也因此相較於成人不容易引起後續細胞激素風暴。

●孩童染疫不輕忽 觀察是否有兒童炎症綜合症

陳品君醫師說明，雖然兒童相較於成人為低感染率與嚴重度較輕，但近期在英國和美國都出現與新冠病毒有關的非常罕見兒童炎症綜合症（MIS-C）病例，症狀會出現在SARS-CoV-2感染數周後，也可能發生於無症狀感染的兒童中，症狀包括全身皮疹、結膜炎、口部粘膜發紅、腹痛等，嚴重甚至造成急性心臟衰竭或冠狀動脈擴張。

●染疫過程嘔吐又腹瀉 恐是重症預兆應盡快就醫

此外，MIS-C因爲會加速造成心源性休克，因此需要對兒童進行重症監護以及免疫球蛋白或類固醇治療來幫助改善病況。陳品君醫師醫師強調，若在感染過程中，發現小孩出現高燒不容易退，或燒退了但仍精神差、食慾不佳、嘔吐、腹瀉等症狀，就可能是重症預兆，應盡快就醫，尤其有慢性疾病患者的兒童更不能大意。