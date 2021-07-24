不受本土疫情干擾，台灣外銷接單持續暢旺，出口金額屢創新高，6月外銷訂單的傳統貨品中以「基本金屬」表現最亮眼，接單金額32.2億美元為歷年單月新高，年增81.8％，橡膠、塑膠製品也成長57.5%，而電子產品訂單167.9億美元、成長36.5%。財信傳媒董事長謝金河表示，從接單數據反駁彭博指控台灣經濟只靠半導體產業一隻腳走路的批評，反映在資本市場，下半年傳產股的表現可能不遜電子股。

經濟部統計處公布的6月外銷接單，金額高達537.3億美元，比去年同期成長31.1%，上半年外銷接單金額達3099.2億美元，這是史上上半年首突破3000億美元的好成績，年增率達39.2%，也是史上最大增幅。而財政部公布6月出口值是366.5億美元，第二季是1089.7億美元，比去年同期成長37.4%，也是史上首度突破1000億美元的出口數字。「不管是外銷接單，或出口數字，都代表台灣出口表現強勁。」

謝金河在臉書發文指出，出口統計由財政部統計，外銷接單由經濟部公布，兩者有什麼差別？出口值是經過海關查驗後正式的出口金額，外銷接單是到手的訂單，還沒有正式出貨，因此，外銷接單是未來式，出口值是過去式，兩者透露了不同內容，但更具參考價值的是外銷接單。

他說，把近三個月外銷接單仔細比對，發現來自美國的訂單都超過中港，6月美國訂單164.8億美元，成長24%，其中基本金屬出口成長98.3%，超過電子產品的37.6%。而對中國、香港的出口144.3億美元，成長36.7%，可以看出接下來美國經濟的增長，可能成為下半年台灣經濟成長的重要動能。

再看6月外銷接單中，電子產品訂單167.9億美元、成長36.5%，資通訊產品138.9億美元、成長6.9%，基本金屬成長81.8%，橡膠、塑膠製品成長57.5%，機械設備成長44%，成長力道都超過電子產品。

謝金河表示，從接單數據可以反駁彭博資訊指控台灣經濟只靠半導體產業一隻腳走路的批評。反映在資本市場，下半年傳產股的表現可能不遜電子股。

他認為，今年上市公司也可能出現一個從來沒有見過的景象，假使貨櫃航運景氣持續在高檔，今年長榮海運獲利會超過鴻海，陽明今年獲利會超過聯發科，萬海航運可能追過台塑石化，還有中鋼今年淨利可能超過聯電，而台塑四寶全年淨利可能直逼3000億元，傳統產業的重生，這是30年難得一見的景象。