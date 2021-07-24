入夏後，血管因熱脹冷縮原理讓血壓暫時下降，不少高血壓患者欣喜，以為血壓已穩定，但這並不代表高血壓就此消失。

人體的血壓確實會隨著溫度變化波動。夏季因天氣炎熱血管舒張，血壓確實會比其他季節來得低，這是氣溫變化造成的自然生理現象，但有些高血壓患者自己「當醫生」自行停藥，卻可能會使病情惡化。

台大醫院北護分院社區及家庭醫學部主治醫師楊昆澈指出，如果只是因為今天忘記吃藥，隔天某一時間點測量發現血壓正常，並不代表血壓已控制得宜，「很有可能只是沒量到血壓偏高的時候。」

事實上，不論夏天、冬天，血壓就跟股票一樣整天都在浮動，尤其血壓飆升時不會有任何症狀。部份藥物自行減藥或停藥後，血壓反而會反彈快速回升，嚴重可能會有中風、心肌梗塞的風險。

●出現頭暈、疲倦等低血壓症狀 需調整高血壓用藥

不過，夏天有一種狀況，確實必須調整用藥。當高血壓患者服用與冬天同劑量的藥物，卻出現頭暈、疲倦、視力模糊等「低血壓」症狀，這時就要考慮調整用藥，書田泌尿科眼科診所家醫科主任醫師康宏銘指出。

低血壓幾乎沒有徵兆，常常在幾秒之間人就暈倒、昏厥，甚至休克，對上了年紀的人來說風險更高。

但調整用藥前，必須先觀察血壓一至兩周。「有時頭暈、疲倦不一定是低血壓造成，可能是其他因素導致，」楊昆澈解釋。

建議觀察一天中不同時間點2至3次、連續一至兩周後，發現血壓確實低於建議值（收縮壓低於110、舒張壓低於65），且出現低血壓症狀，就必須提早回診與醫師討論用藥。

如果高血壓患者測量時，只是偶爾發現夏天血壓稍微偏低，但並沒有任何低血壓症狀，就不需急著回診，可以等到下次領慢性處方簽時跟醫師討論，是否有減藥的必要。

●各族群血壓控制目標：